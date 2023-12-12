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Школьников и студентов Астаны перевели на дистанционку из-за мороза

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Школьный кабинет
Школа. Иллюстративное фото: pixabay.com

В среду, 13 декабря, ученики всех классов столичных школ будут заниматься дистанционно. Такое решение принято из-за сильного мороза, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования.

На официальной Instagram-странице управления образования Астаны сообщается, что в связи с ухудшением погодных условий 13 декабря 2023 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

Согласно данным на сайте госметеослужбы "Казгидромет", грядущей ночью в Астане температура воздуха опустится до минус 30-32 градусов, скорость ветра составит 2-7 м/с.

Днем 13 декабря в Астане ожидается мороз до 22-24 градусов, скорость ветра составит те же 2-7 метров в секунду.

Отметим, что на дистанционное обучение перевели также школьников в Алматы - ученики 0-9 классов южной столицы будут заниматься из дома 2 дня - 13 и 14 декабря. В эти дни в Алматы прогнозируют морозы до 25-27 градусов.

Между тем в Кызылординской области школьники и студенты 1-2 курсов колледжей будут учиться дистанционно до конца этой недели - в регионе также ожидаются сильные морозы и усиление ветра.

Напомним, сегодня в Алматы обильный снегопад привел сильным заторам на дорогах. Уровень пробок достигает 10 баллов. Корреспонденты NUR.KZ показали, как выглядят дороги города.

Коммунальные службы круглосуточно обрабатывают дороги противогололедными материалами, а также очищают тротуары, остановки, наземные переходы и другие места общего пользования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050509-shkolnikov-i-studentov-astany-pereveli-na-distantsionku-iz-za-moroza/

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