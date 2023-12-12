МЧС обратилось к казахстанским водителям из-за сильных морозов

С установлением низких температур возрастают риски возникновения пожаров на транспорте. Казахстанцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

МЧС напоминает казахстанцам, что с резким похолодание возрастают риски возникновения пожаров на автотранспорте.

"Водители начинают прогревать свои машины, не всегда используя для этого безопасные средства. Особое внимание нужно обращать на состояние электрооборудования своих автомобилей, а дополнительное оборудование следует устанавливать только у квалифицированных специалистов", - отмечается в сообщении ведомства.

Основными причинами пожара на транспорте в МЧС называют нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования автотранспортного средства, а также установку "кустарного" газового оборудования.

Пожар могут спровоцировать также неисправность топливной и электрической системы и подогрев двигателей источниками открытого огня.

По данным ведомства, только с начала года в стране зарегистрировано свыше 2 тысяч на транспортных средствах.

Для недопущения пожаров на транспорте МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности: