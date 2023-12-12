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МЧС обратилось к казахстанским водителям из-за сильных морозов

Опубликовано:

Тушение пожара
Возгорание транспорта. Фото: МЧС РК

С установлением низких температур возрастают риски возникновения пожаров на транспорте. Казахстанцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

МЧС напоминает казахстанцам, что с резким похолодание возрастают риски возникновения пожаров на автотранспорте.

"Водители начинают прогревать свои машины, не всегда используя для этого безопасные средства. Особое внимание нужно обращать на состояние электрооборудования своих автомобилей, а дополнительное оборудование следует устанавливать только у квалифицированных специалистов", - отмечается в сообщении ведомства.

Основными причинами пожара на транспорте в МЧС называют нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования автотранспортного средства, а также установку "кустарного" газового оборудования.

Пожар могут спровоцировать также неисправность топливной и электрической системы и подогрев двигателей источниками открытого огня.

По данным ведомства, только с начала года в стране зарегистрировано свыше 2 тысяч на транспортных средствах.

Для недопущения пожаров на транспорте МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности:

  • не пользуйтесь открытыми источниками огня для прогрева двигателя в холодное время года;
  • не производите ремонт электрооборудования в машине самостоятельно;
  • проводите осмотр электропроводки и топливных систем автомобиля как можно чаще;
  • соблюдайте элементарные правила безопасности при самостоятельном ремонте и эксплуатации своего авто;
  • если в дороге вы почувствовали запах гари, немедленно остановитесь, отключите зажигание, а если есть возможность, то и аккумулятор;
  • если есть возможность, на начальной стадии попытайтесь ликвидировать огонь с помощью огнетушителя;
  • при пожаре сообщите по телефонам 101 или 112, укажите точный адрес места происшествия и ожидайте приезда пожарных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050505-mchs-obratilos-k-kazahstanskim-voditelyam-iz-za-silnyh-morozov/

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