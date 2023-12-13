Пытаются отогреть: машины стали чаще гореть в области Абай из-за сильных морозов

В области Абай из-за резкого похолодания машины стали чаще гореть. За два дня в регионе сгорели пять автомобилей, передает сайт телеканала КТК.

Непогода заставила экстренные службы работать усилено на дорогах Казахстана в последние дни - приходится вытаскивать людей из снежного плена, а иногда и тушить пожары на транспорте.

Например, в области Абай участились такого рода инциденты. Только за два дня сгорели пять автомобилей. Специалисты утверждают, что это происходит из-за 30-градусных морозов. По их словам, транспорт замерзает прямо на трассах, а люди пытаются самостоятельно отогреваться. Чего делать совсем не стоит.

"По данным фактам жертв нет. Благодаря слаженной работе пожарных все возгорания на транспорте были локализованы и своевременно потушены. Предварительная причина – неосторожное использование техники повышенной опасности. Мы просим граждан более ответственно отнестись к своему имуществу", - прокомментировал увеличение числа пожаров замначальника УЧС Семея Жаркын Тлебалдин.

А в Жамбылской области автомобилистов приходится спасать из снежных заносов, отмечается в телесюжете.

За сутки жамбылским полицейским удалось вызволить из снежного плена свыше 100 машин - все они успели оказаться на трассах до введения ограничений.

Подчеркивается, что в 25-градусный мороз некоторые водители бросали свои машины и пытались идти пешком до места назначения. Экстренные службы спасли 16 таких "смельчаков" - замерзших граждан вернули домой.

Источник: КТК.