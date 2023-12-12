Дороги закрыли в Туркестанской области из-за сильных морозов

Морозы ниже 30 градусов пришли и на юг Казахстана - в Туркестанской области во вторник, 12 декабря, из-за непогоды закрыли дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщает новостной Telegram-канал МВД, в горной местности, а именно в Байдибекской и Тулькубасском районах региона, поднялся порывистый ветер. Синоптики предупреждают, что ожидаются сильные морозы.

Закрыты дороги на территории Байдибекского и Тулькубасского районов в направлении Западный Китай - Западная Европа, Кошкарата - Жарыкбас - Бирлик, Шаян - Агыбет - Шакпак, Коксаек - Аксу - Мынбулак.

"С начала бурана сотрудники батальона патрульной полиции за час спасли пассажиров нескольких легковых автомобилей, которые заблудились в дороге. Также была оказана помощь водителям большегрузных автомобилей", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана, в том числе Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях, а также в области Жетісу ожидается резкое похолодание - в южные регионы придут сильные морозы.

Между тем в МЧС обратились к казахстанцам из-за сильных морозов - водителей предупреждают о риске возгорания транспортных средств.