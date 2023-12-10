Платные тротуарные парковки заработают в одном из районов Алматы с 11 декабря

В Алматы в Алмалинском районе с 11 декабря заработают платные тротуарные парковки. Стоимость одного часа составит 100 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщили в акимате, с 11 декабря будет работать поминутная оплата платной тротуарной парковки в Алмалинском районе Алматы. В данном районе – 27 зон, 6504 парковочных мест, из них 454 для людей с инвалидностью.

Режим работы платной тротуарной парковки начинается ежедневно с 8:00 до 19:00 часов. Стоимость одного часа составляет 100 тенге.

За парковочное место можно производить предоплату следующими способами:

поминутно через мобильное приложение "Парковки Алматы". Данное приложение можно скачать на телефон в Play Market и Apple Store;

на сайте almaty-parking.kz;

по QR-коду на информационных табличках через мобильное приложение Kaspi.kz;

терминал kassa 24;

"У абонентов Kcell, Activ, Beeline, Tele2, Altel есть возможность оплатить парковку с баланса мобильного счета, отправив SMS по номеру 1309. Для оплаты необходимо указать номер парковки, указанный на табличке, номер авто и количество часов через знак "*". К примеру, 6021*123ААА02*1", – говорится в сообщении акимата.

В КГП "Алматыпаркинг" сообщили, что активно разрабатываются возможности увеличения способов оплаты, в том числе путем интеграции QR-оплаты через банки второго уровня.

В акимате напомнили, что с 11 сентября обновленная система платных парковок была запущена в Медеуском районе, в других районах – будет запускаться поэтапно. При этом парковки площадочного типа в городе работают в штатном режиме.

Фиксация нарушений происходит в автоматическом режиме, мобильными комплексами (спецавто).

"Вопрос организации резидентных соглашений и абонементов находится у КГП "Алматыпаркинг" в разработке. Правом бесплатной парковки транспортных средств в границах зоны платной парковки города Алматы обладают льготные категории граждан", – отметили в акимате.

Дело о парковках в Алматы

В апреле 2022 года директор компании AlanParking Мухтар Базарбаев был арестован в Алматы на два месяца.

Спустя несколько дней на такой же срок арестовали директора ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марата Принбекова.

Эксперты высказывались о том, что в год А-Parking получала с парковок от 500 до 800 млн тенге, но сколько получал от этого бюджет города – неизвестно.

"Распределение собственности в А-Parking было примерно таким: 30% было в госсобственности, а 70% – в частной собственности. Соответственно, частный оператор забирал львиную долю всего, а в городе оставались крохи и копейки", – заявлял глава Независимого автомобильного союза Казахстана Эдуард Эдоков.

Позже сообщалось о продлении ареста обоим владельцам парковок.

В марте 2023 года Мухтару Базарбаеву и Марату Принбекову вынесли приговор по обвинению в отмывании денег и растрате чужого имущества.

"С учетом преступной роли каждого соучастника преступления и смягчающих обстоятельств суд назначил наказание подсудимому П. – 5 лет лишения свободы, подсудимому Б. – 6 лет 6 месяцев лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – говорилось в сообщении суда.

Не так давно платные парковки Алматы были возвращены в коммунальную собственность города. Теперь ими управляет единый оператор – КГП "Алматы паркинг". Сейчас городские парковки работают в штатном режиме.