"В городе оставались крохи и копейки": эксперт о деятельности А-Parking

Паркомат компании AlanParking. Фото: facebook.com/almaty.parking

С прошлой недели компания А-Parking в центре внимания – руководителя компании заподозрили в хищении бюджетных средств. Эксперты заявляют, что в год А-Parking получала с парковок от 500 до 800 млн тенге, а вот сколько получал с этого бюджет города – неизвестно, передает КТК.

По данным телеканала, в офисах компании А-Parking, которая в Алматы больше шести лет собирает деньги с водителей за стоянку, идут обыски. Но комментировать ситуацию журналистам здесь отказались.

Между тем общественники уже несколько лет говорят о непрозрачности платных парковок в южной столице.

Автоэксперт Эдуард Эдоков заявляет, что за все время их владельцы ни разу не озвучили суммы, которые собрали с автолюбителей. Какая часть денег поступила в бюджет, тоже неизвестно. Специалисты приводят примерные цифры, не исключая, что реальные могут быть в разы больше.

"Если предположить, по моим расчетам формально, "Алматы паркинг" ежегодно с парковочных мест получал примерно от 500 до 800 миллионов тенге. Это очень неплохие деньги. Что с этого получал город, совершенно неизвестно, и получал ли вообще.

Распределение собственности в А-Parking было примерно таким: 30% было в госсобственности, а 70 – в частной собственности. Соответственно, частный оператор забирал львиную долю всего, а в городе оставались крохи и копейки", – рассказал глава Независимого автомобильного союза Казахстана Эдуард Эдоков.

В конце прошлого года бизнесмены выкупили у государства оставшуюся долю за 5 млн тенге. Специалисты уверены, что цену намеренно занизили.

"Даже этого оказалось недостаточно, и даже эти 30% в декабре прошлого года были проданы государством полностью в эту частную структуру. Причем при оценочной стоимости 30-процентной доли в 120 миллионов они были проданы за 5 миллионов. Это частная компания, и доступа к финансовой части у нас с вами нет", – добавил Эдоков.

Отмечается, что, несмотря на аресты, офис компании и сами платные парковки – их в Алматы 15 – продолжают работать в штатном режиме.

Источник: КТК

Напомним, на прошлой неделе в Алматы был арестован директор компании AlanParking Мухтар Базарбаев. В АФМ сообщили, что его подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что компания Кайрата Боранбаева еще зимой выкупила 30% доли ТОО "AlanParking". При этом сейчас бизнесмен тоже под арестом – он был задержан в середине марта.

Кроме того, вчера стало известно об аресте Марата Принбекова, директора ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис", которое курирует платные парковки в южной столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965647-v-gorode-ostavalis-krohi-i-kopeyki-ekspert-o-deyatelnosti-a-parking/