Арестован директор компании "Алматы спецтехпаркинг сервис"

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Директор ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марат Принбеков арестован на два месяца, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинского городского суда.

Сообщается, что ходатайство органа досудебного расследования было удовлетворено постановлением следственного суда.

В отношении Принбекова судом санкционирована ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 15 июня текущего года, пояснили в пресс-службе судебного органа.

ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" тоже курирует платные парковки в южной столице.

Напомним, ранее стало известно о том, что директор компании AlanParking Мухтар Базарбаев арестован в Алматы. Санкционирован арест на такой же срок - 2 месяца. Сообщалось, что зимой компания Кайрата Боранбаева выкупила 30% доли ТОО "AlanParking" – оператора площадочных платных парковок в Алматы.

Сам же Кайрат Боранбаев был арестован в середине прошлого месяца. Его подозревают в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965497-arestovan-direktor-kompanii-almaty-spetstehparking-servis/