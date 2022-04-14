Арестован директор компании AlanParking Мухтар Базарбаев

Паркомат компании AlanParking. Фото: facebook.com/almaty.parking

Директор компании AlanParking Мухтар Базарбаев арестован в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Санкционирован арест сроком на 2 месяца.

"Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено. Постановлено санкционировать (задержанному - прим. ред.) содержание под стражей сроком на 2 месяца", - сообщили в пресс-службе суда Алматы.

Тем не менее, в чем именно подозревается Базарбаев, не уточняется.

Как отмечается на официальном сайте компании, 21 декабря ТОО "RR2" (владельцем которого, согласно информации Forbes.kz, является Кайрат Боранбаев) выкупило 30% доли ТОО "AlanParking" – оператора площадочных платных парковок в Алматы.

Напомним, Кайрат Боранбаев был арестован в середине прошлого месяца. Его подозревают в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965092-arestovan-direktor-kompanii-alanparking-muhtar-bazarbaev/