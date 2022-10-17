Экс-директорам AlanParking и "Алматы спецтехпаркинг сервис" вновь продлили арест

Молоток судьи. Иллюстративное фото: Gettty Images / Joe Raedle / Staff

Директору компании AlanParking Мухтару Базарбаеву продлили арест до 26 октября, а директор ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марат Принбеков пробудет под стражей до 15 ноября, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинского городского суда.

В ведомстве отметили, что 14 октября постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Марата Принбекова до 15 ноября.

А 23 сентября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Мухтара Базарбаева до 26 октября.

Таким образом, Принбеков и Базарбаев пробудут под стражей в общей сложности семь месяцев.

Напомним, в апреле директор компании AlanParking Мухтар Базарбаев был арестован в Алматы на два месяца. Спустя несколько дней на такой же срок арестовали директора ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марата Принбекова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993074-eks-direktoram-alanparking-i-almaty-spetstehparking-servis-vnov-prodlili-arest/