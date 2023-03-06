Принбекова и Базарбаева осудили по делу A-Parking в Алматы

Парковка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Мухтару Базарбаеву и Марату Принбекову вынесли приговор по обвинению в отмывании денег и растрате чужого имущества. Об этом сообщается на

Алмалинский районный суд города Алматы рассмотрел уголовное дело в отношении подсудимых П. и Б. по фактам:

присвоения и растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере – пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК;

вверенного чужого имущества в особо крупном размере – пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК; легализации денежных средств, полученных преступным путем группой лиц по предварительному сговору в крупном размере – пункт 3 часть 3 статьи 218 УК РК.

Отметим, что, согласно пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК, присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере (в данном случае – более 13,8 млн тенге) наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Кроме того, как указано в пункте 3 части 3 статьи 218 УК РК, отмывание денег в крупном размере (69 млн тенге и более) наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Судом установлено, что подсудимый П., являясь директором ТОО "А" в группе лиц по предварительному сговору с подсудимым Б. похитил путем присвоения и растраты денежные средства в особо крупном размере на сумму 225 630 072 тенге, поступившие на счета ТОО "П" от сбора за автопарковку.

Кроме того, подсудимый Б., являясь генеральным директором ТОО "А" в группе лиц по предварительному сговору с лицом, находящимся в розыске, похитил денежные средства в особо крупном размере на сумму 190 078 778 тенге, поступившие от сбора площадочных автопарковок", – сообщили представители судебного органа.

Подчеркивается, что в результате преступных действий подсудимых П. и Б. государство недополучило дивиденды в размере 30% от полученной прибыли по результатам деятельности ТОО "А" и ТОО "П" на общую сумму 436 040 706 тенге.

По данным судебного органа, подсудимый Б. в группе лиц с другими лицами после совершения хищения вовлек в законный оборот часть похищенных денежных средств в размере 391 651 076 тенге. Сделал он это, как указано в сообщении, путем составления фиктивных сделок.

"В ходе рассмотрения уголовного дела причиненный государству ущерб был возмещен в полном объеме", – добавили в суде.

Отмечается, что вина подсудимых была доказана экономической экспертизой, аудиторскими заключениями, показаниями свидетелей, а также другими материалами дела.

Тем не менее в суде подсудимые Б. и П. вину не признали. По их словам, проект по внедрению платных автоматизированных парковок для государства был выгодным – государство, не вложив в данный проект денежные средства со своей стороны, получило выгоду в виде штрафов налогов и дивидендов.

Прокурор просил суд назначить наказание подсудимым по 8 лет лишения свободы.

"Судом при назначении наказания учтены смягчающие вину обстоятельства в виде отсутствия ранее судимости и возмещения причиненного ущерба государству в полном объеме. Отягчающих обстоятельств органами досудебного расследования не вменено.

С учетом преступной роли каждого соучастника преступления, смягчающих обстоятельств суд назначил наказание подсудимому П. – 5 лет лишения свободы, подсудимому Б. – 6 лет 6 месяцев лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что в апреле 2022 года директор компании AlanParking Мухтар Базарбаев был арестован в Алматы на два месяца.

Спустя несколько дней на такой же срок арестовали директора ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марата Принбекова.

Эксперты высказывались о том, что в год А-Parking получала с парковок от 500 до 800 млн тенге, но сколько получал от этого бюджет города – неизвестно.

"Распределение собственности в А-Parking было примерно таким: 30% было в госсобственности, а 70 – в частной собственности. Соответственно, частный оператор забирал львиную долю всего, а в городе оставались крохи и копейки", – заявлял глава Независимого автомобильного союза Казахстана Эдуард Эдоков.

Позже сообщалось о продлении ареста обоим владельцам парковок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011954-prinbekova-i-bazarbaeva-osudili-na-5-i-65-let-po-delu-a-parking/