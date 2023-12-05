До -18 похолодает в Алматы в конце недели: синоптики обратились к водителям

С 9 декабря в Алматы ожидается ухудшение погодных условий, в том числе понижение температуры. В связи с этим к автомобилистам обратились с предупреждением, передает NUR.KZ со ссылкой на Almaty_joly.

Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", с 9 декабря в Алматы ожидается похолодание до -18 градусов, снегопады и усиление ветра, на дорогах и тротуарах возможен гололед.

Водителей попросили быть осторожными на дорогах, а также напомнили о правилах безопасности зимой. Они приведены ниже:

соблюдайте безопасную дистанцию и боковой интервал;

следите за скоростным режимом;

строго следуйте предписаниям дорожных знаков;

не маневрируйте и резко не тормозите.

Пешеходов попросили:

быть бдительными;

переходить проезжую часть, убедившись, что водитель вас видит и пропускает;

помнить об увеличении тормозного пути в условиях гололеда.

По мере выпадения снега работы по очистке дорог, удалению снежных валов, обработке противогололедными материалами будут осуществляться силами 1 240 дорожных рабочих и 818 единиц техники.

Тем временем в Астане сегодня снегопад. Температура воздуха днем повысится до 3 градусов, ночью снизится до -4 градусов. Скорость ветра – 9,5 м/с.

В связи с ухудшением погоды жителей столицы попросили быть внимательными на дорогах. По состоянию на 13:00 во вторник в травмпункты обратились уже 117 человек (13 детей), госпитализировано 12 взрослых. Кроме того, за ночь в Астане произошло 63 ДТП.

Из-за сложившейся ситуации градоначальник Женис Касымбек обратился к жителям: он попросил пожилых и детей воздержаться от выхода на улицу.

При этом всех учеников первой смены в школах перевели на дистанционку, так же поступили и с учащимися второй смены. Добавим, что движение пригородных маршрутов было приостановлено.