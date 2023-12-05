Всех учеников первой смены перевели на дистанционку в Астане

Во вторник, 5 декабря, в Астане из-за непогоды учеников всех классов, обучающихся в первую смену, перевели на дистанционный формат, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования.

Как сообщается на официальной Instagram-странице Управления образования города Астана, в связи с ухудшением погодных условий 5 декабря 2023 года учащиеся 0-11 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

О том, в каком формате будут заниматься учащиеся второй смены, ведомство сообщит позже.

Добавим, что компания City Transportation Systems на своей странице в Instagram предупредила астанчан о возможных задержках общественного транспорта из-за гололеда.

"Призываем всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и заблаговременно планировать свой маршрут. Обращаемся ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения", - говорится в сообщении компании.

Движение всех пригородных маршрутов временно приостановлено.

На сайте "Казгидромета" сообщается, что сегодня в столице объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда, низовой метели и сильного ветра с порывами до 23 м/с.

Как не получить травмы при гололеде?

Гололед – это слой льда, образующийся после дождя из-за снижения температуры или резкого похолодания талого снега. При неосторожном поведении во время гололеда очень легко получить довольно серьезную травму. Как обезопасить себя в таких условиях, объяснили сотрудники одного из ДЧС Казахстана на своем официальном сайте.

Так, если вы не хотите пострадать во время гололеда, следуйте следующим правилам:

выбирайте нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носите обувь на высоком каблуке;

будьте осторожны в местах перехода на другую сторону дороги, не спешите, не бегайте;

внимательно смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы и т.п.);

если нет возможности обойти ледяную землю, пройдите по льду короткими шагами как лыжник;

ходите медленно, ноги слегка расслабьте в коленях.

Помните, что при получении травмы необходимо обязательно обратиться в службу скорой помощи.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

менять колеса автомобиля на зимние шины;

не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;

соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать людям, которые переходят дорогу, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.