Женис Касымбек обратился к жителям Астаны
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В связи с выпадением осадков и образовавшимся на дорогах гололедом аким Астаны Женис Касымбек обратился к жителям города, передает NUR.KZ.
Женис Касымбек обратился к горожанам через свой аккаунт в Instagram, сообщив о том, что коммунальные службы с ночи работают для устранения гололеда на дорогах столицы.
"С учетом погодных условий коммунальные службы города работают в круглосуточном усиленном режиме. Из-за ночного дождя образовался гололед. Коммунальщики еще ночью приступили к просыпке дорог и тротуаров песко-соляной смесью.
Во избежание травм прошу пожилых людей и детей воздержаться от выхода на улицу, автовладельцев - быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию", - сообщил аким.
Касымбек также добавил, что в городе усилена работа травматологических пунктов, а районным акиматам и ОСИ/КСК поручено просыпать дворовые и общественные территории инертным материалом.
Отметим, что накануне полицейские уже обращались к астанчанам - водителей призвали быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию, боковой интервал и правила маневрирования.
Напомним также, сегодня в столице объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда и сильного ветра, порывы которого будут достигать 23 м/с.
Сегодня всех учеников первой смены, а также студентов 1-2 курсов колледжей столицы, занимающихся в первую смену, перевели на дистанционку.
Кроме этого, в столице приостановили движение всех пригородных маршрутов, горожан предупредили о задержках общественного транспорта и внутри города.
Сегодня утром полиция Астаны вновь обратилась к горожанам в связи с тем, что за ночь из-за гололеда зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия. Столичным водителям рекомендовано быть предельно внимательными, строго соблюдать установленную скорость, не производить резкое торможение, соблюдать дистанцию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049158-zhenis-kasymbek-obratilsya-k-zhitelyam-astany/