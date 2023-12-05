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Женис Касымбек обратился к жителям Астаны

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Машины и спецтехника
Дороги в непогоду. Иллюстративное фото: Anadolu/Getty Images

В связи с выпадением осадков и образовавшимся на дорогах гололедом аким Астаны Женис Касымбек обратился к жителям города, передает NUR.KZ.

Женис Касымбек обратился к горожанам через свой аккаунт в Instagram, сообщив о том, что коммунальные службы с ночи работают для устранения гололеда на дорогах столицы.

"С учетом погодных условий коммунальные службы города работают в круглосуточном усиленном режиме. Из-за ночного дождя образовался гололед. Коммунальщики еще ночью приступили к просыпке дорог и тротуаров песко-соляной смесью.

Во избежание травм прошу пожилых людей и детей воздержаться от выхода на улицу, автовладельцев - быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию", - сообщил аким.

Касымбек также добавил, что в городе усилена работа травматологических пунктов, а районным акиматам и ОСИ/КСК поручено просыпать дворовые и общественные территории инертным материалом.

Отметим, что накануне полицейские уже обращались к астанчанам - водителей призвали быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию, боковой интервал и правила маневрирования.

Напомним также, сегодня в столице объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда и сильного ветра, порывы которого будут достигать 23 м/с.

Сегодня всех учеников первой смены, а также студентов 1-2 курсов колледжей столицы, занимающихся в первую смену, перевели на дистанционку.

Кроме этого, в столице приостановили движение всех пригородных маршрутов, горожан предупредили о задержках общественного транспорта и внутри города.

Сегодня утром полиция Астаны вновь обратилась к горожанам в связи с тем, что за ночь из-за гололеда зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия. Столичным водителям рекомендовано быть предельно внимательными, строго соблюдать установленную скорость, не производить резкое торможение, соблюдать дистанцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049158-zhenis-kasymbek-obratilsya-k-zhitelyam-astany/

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