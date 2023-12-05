Движение пригородных маршрутов приостановили в Астане из-за гололеда

В Астане из-за непогоды наблюдаются проблемы с общественным транспортом, а движение всех пригородных маршрутов временно приостановлено, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Как сообщила компания City Transportation Systems на своей странице в Instagram, сегодня движение всех пригородных маршрутов временно приостановлено.

"В связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед, сильный ветер) и закрытием трасс временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов", - говорится в сообщении компании.

Проблемы с общественным транспортом наблюдаются и в городе - горожан предупреждают о возможных задержках автобусов.

"Из-за плохих погодных условий скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, имеются задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта.

Призываем всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и заблаговременно планировать свой маршрут. Обращаемся ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения", - отметили в компании.

Напомним, сегодня в столице объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда и сильного ветра, порывы которого будут достигать 23 м/с.

Всех учеников первой смены, а также студентов 1-2 курсов колледжей, занимающихся в первую смену, перевели на дистанционку.

Накануне полиция столицы обратилась к автовладельцам: водителей просят быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию, боковой интервал и правила маневрирования.

К слову, непогода сегодня ожидается не только в Астане - штормовое предупреждение объявлено еще в 15 регионах.