Сколько человек пострадали из-за гололеда в Астане

Погода резко ухудшилась в Астане - в столице было объявлено штормовое предупреждение. Из-за гололеда более сотни астанчан получили травмы и обратились за медпомощью, передает NUR.KZ.

В пресс-службе УОЗ Астаны сообщили, что на 13:00 вторника, 5 декабря 2023 года, в травмпункты обратились 117 человек (13 детей), госпитализировано 12 взрослых.

"Врачи травмпунктов работают в тесном контакте с сотрудниками всех отделений больницы. Отметим, что сегодня в городских поликлиниках №№ 4, 5, 6, 7, 9 10 с 8:00 до 20:00 работают отделения скорой помощи для оказания неотложной медицинской помощи пациентам", - сообщили в ведомстве.

Управление общественного здравоохранения города рекомендует жителям столицы быть максимально внимательными, носить удобную обувь на плоской подошве, чтобы избежать несчастных случаев. В случае травмы необходимо немедленно обратиться в пункты оказания медицинской помощи.

Кроме того, не следует выходить из дома без крайней необходимости, особенно детям и жителям пенсионного возраста.

Гололед в Астане

Отметим, что накануне полицейские уже обращались к астанчанам - водителей призвали быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию, боковой интервал и правила маневрирования.

Напомним также, сегодня в столице объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда и сильного ветра, порывы которого будут достигать 23 м/с.

Сегодня всех учеников первой смены, а также студентов 1-2 курсов колледжей столицы, занимающихся в первую смену, перевели на дистанционку. Большинство учеников второй смены тоже отправили на дистанционку в Астане из-за непогоды.

Кроме этого, в столице приостановили движение всех пригородных маршрутов, горожан предупредили о задержках общественного транспорта и внутри города.

Сегодня утром полиция Астаны вновь обратилась к горожанам в связи с тем, что за ночь из-за гололеда зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия. Столичным водителям рекомендовано быть предельно внимательными, строго соблюдать установленную скорость, не производить резкое торможение, соблюдать дистанцию.

К столичным жителям утром также обратился аким Астаны Женис Касымбек.

"Во избежание травм прошу пожилых людей и детей воздержаться от выхода на улицу, автовладельцев - быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию", - призвал он астанчан, сообщив о том, что коммунальные службы с ночи работают для устранения гололеда на дорогах столицы.