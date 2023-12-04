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Полиция Астаны обратилась к жителям столицы

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Машина едет по заснеженной трассе
Гололед. Иллюстративное фото: LeManna/Getty Images

Департамент полиции Астаны в своем официальном профиле в Instagram обратился к жителям и гостям города в связи с ухудшением погоды, передает NUR.KZ.

"Департамент полиции города Астаны в связи с ожидающимся снегопада, ухудшением видимости и образованием гололедицы просит жителей и гостей столицы быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию, боковой интервал и правила маневрирования", - призвали полицейские.

Также стражи порядка обратились и к пешеходам - им рекомендовали осуществлять переход улиц в установленных местах, а также при необходимости оказывать друг другу содействие.

Напомним, что ранее синоптики предупредили астанчан о том, что на этой неделе на столицу обрушатся снегопады. Также в городе ожидается резкое похолодание до -25 градусов.

Помимо этого синоптики прогнозируют в ближайшие дни ухудшение погодных условий в ряде регионов Казахстана. Сильное похолодание ожидается в северной половине республики - до -33 градусов. Также усилится ветер, прогнозируются туманы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049094-politsiya-astany-obratilas-k-zhitelyam-stolitsy/

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