Больше 60 ДТП случилось за ночь в Астане

В ночь на вторник, 5 декабря, в Астане зарегистрировали 63 дорожно-транспортных происшествия, в связи с чем полицейские вновь обратились к горожанам, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается на официальной Instagram-странице Департамент полиции Астаны, с 20:00 4 декабря до 07:00 5 декабря в столице зарегистрировали 63 аварии.

"В связи с погодными условиями и выпадением осадков просим водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленную скорость, не производить резкое торможение, соблюдать дистанцию.

Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам", - говорится в сообщении полиции.

О пострадавших не сообщается.

Отметим, что накануне полицейские уже обращались к астанчанам - водителей призвали быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию, боковой интервал и правила маневрирования.

Напомним также, сегодня в столице объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда и сильного ветра, порывы которого будут достигать 23 м/с.

Всех учеников первой смены, а также студентов 1-2 курсов колледжей, занимающихся в первую смену, перевели на дистанционку.

Помимо этого, в столице приостановили движение всех пригородных маршрутов, горожан предупредили о задержках общественного транспорта и внутри города.

Непогода сегодня ожидается не только в Астане - штормовое предупреждение объявлено еще в 15 регионах. Почти по всей стране обещают резкое ухудшение погоды, гололед, метели и морозы.

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