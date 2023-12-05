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Большинство учеников второй смены отправили на дистанционку в Астане из-за непогоды

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Ребенок с женщиной идут в снежную погоду
Ребенок с женщиной. Иллюстративное фото: instagram.com/bilimastana

В Астане сегодня учеников с 0 по 9 классы из-за непогоды перевели на дистанционное обучение, передает NUR.KZ со ссылкой управление образования города.

"В связи с ухудшением погодных условий 5 декабря 2023 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении ведомства.

Сегодня также в столице из-за непогоды учеников всех классов, обучающихся в первую смену, перевели на "удаленку".

На сайте "Казгидромета" сообщается, что 5 декабря в Астане объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда, низовой метели и сильного ветра с порывами до 23 м/с.

Между тем в ночь на вторник в Астане зарегистрировали 63 дорожно-транспортных происшествия, в связи с чем полицейские вновь обратились к горожанам.

"В связи с погодными условиями и выпадением осадков просим водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленную скорость, не производить резкое торможение, соблюдать дистанцию. Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам", – говорится в сообщении полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049170-uchenikov-vtoroy-smeny-otpravili-na-distantsionku-v-astane/

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