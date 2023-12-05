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Эзотерика
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Снегопад и 17 градусов тепла ожидаются в мегаполисах Казахстана во вторник

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Улица засыпана снегом
Заснеженная улица. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 5 декабря - в столице сегодня прогнозируют снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, без осадков. Температура днем поднимется до 11 градусов, а ночью опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 1,4 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до 3 градусов, ночью температура снизится до -4 градусов. Скорость ветра – 9,5 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 17 градусов, ночью опустятся до 5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,2 м/с.

Напомним, в ряде регионов Казахстана сегодня объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда, сильного ветра и мороза до 30 градусов.

Штормовое предупреждение объявлено и в Астане - здесь также ожидается гололед и ветер с порывами до 23 м/с. В связи с этим вчера полиция обратилась к астанчанам, а сегодня школьников, занимающихся в первую смену, перевели на дистанционку.

Как не пострадать при гололеде

На портале "Электронного правительства" отмечается, что из-за гололеда увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.

Что делать при гололеде, чтобы избежать травм:

  • одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
  • пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
  • обходите места, покрытые льдом. Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
  • двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
  • при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049112-snegopad-i-17-gradusov-tepla-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снегопад и 17 градусов тепла ожидаются в мегаполисах Казахстана во вторник

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