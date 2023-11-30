Алматинцев призвали поделиться теплой одеждой с пострадавшими при пожаре в хостеле

Гульмира Ильясова, семейный психолог молодежного ресурсного центра "Отбасы" рассказала, в каком психологическом состоянии находятся пострадавшие во время пожара и обратилась к алматинцам, передает корреспондент NUR.KZ.

Гульмира Ильясова рассказывает, что утром к ней обратились из акимата Алматы и сообщили, что пострадавшим при пожаре необходима психологическая консультация.

"Они все в шоке. Выбежали в пижамах из здания, забыли свои телефоны. Кто-то оставил даже документы. А на улице сегодня холодно, идет дождь", - рассказала психолог.

По словам психолога, эвакуированным предоставили питание, минимальный набор одежды и психологическую поддержку. Гульмира Ильясов обратилась к алматинцам с просьбой помочь погорельцам с теплой одеждой.

"Если вам есть чем поделиться, приходите в Молодежный ресурсный центр акимата по адресу Байтурсынова, 22", - сказала она.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго – госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

Стало также известно о том, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

В связи с произошедшим была создана правительственная комиссия, которая займется расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело.

Аким Алматы Ерболат Досаев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре.

Департамент полиции Алматы заявил, что установлены личности всех 13-ти погибших в результате пожара в хостеле в Алматы 30 ноября. Среди жертв ЧП девять казахстанцев и четыре иностранца.