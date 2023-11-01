Опубликованы имена и фотографии погибших при ЧП в шахте в Караганде

Пресс-служба компании "АрселорМиттал Темиртау" опубликовала поименный список погибших горняков в шахте Костенко в Караганде, передает корреспондент NUR.KZ.

В списке погибших числятся 46 человек. Судя по списку, самому молодому из погибших, Тимуру Сосновскому, было всего 26 лет. Самому взрослому шахтеру, Владимиру Петренко, было 62 года.

Полный список с именами погибших шахтеров:

Абилов Айбек Нургалиевич – 04.06.1997-28.10.2023;

Бобряшов Сергей Владимирович – 26.11.1962-28.10.2023;

Семсерхан Есдаулет – 07.03.1989-28.10.2023;

Жылтыров Амангельды Ергалиевич – 24.10.1964-28.10.2023;

Ещенко Леонид Николаевич – 20.08.1962 -28.10.2023;

Киселев Сергей Александрович – 27.09.1970-28.10.2023;

Крайнов Олег Викторович – 14.02.1968-28.10.2023;

Сальников Анатолий Владимирович - 29.09.1969-28.10.2023;

Богатырев Илья Константинович – 27.05.1995-28.10.2023;

Шатаев Аманкелді Мейрамұлы – 05.08.1992-28.10.2023;

Сапаргалиев Аскат Бауржанович – 30.03.1986-28.10.2023;

Камиев Олжас Ергазиевич – 18.09.1989-28.10.2023;

Сосновский Тимур Викторович – 19.02.1997-28.10.2023;

Мордасов Виталий Анатольевич – 21.05.1975-28.10.2023;

Крикунов Павел Александрович – 01.11.1971 -28.10.2023;

Петренко Владимир Ильич – 23.05.1961-28.10.2023;

Югай Александр Викторович – 28.02.1964-28.10.2023;

Леушин Владимр Геннадьевич – 06.07.1970-28.10.2023;

Прокудин Александр Валерьевич – 29.11.1972-28.10.2023;

Мусабеков Асет Канатович – 06.09.1979-28.10.2023;

Кочмар Сергей Николаевич – 12.04.1967-28.10.2023;

Алиякпаров Куандык Серикович – 15.04.1987-28.10.2023;

Деревянко Виктор Николаевич – 17.10.1963-28.10.2023;

Арусланов Денис Геннадьевич – 07.02.1976-28.10.2023;

Калимуллин Дамир Радикович – 08.05.1991-28.10.2023;

Гудз Дмитрий Казимирович – 07.05.1973-28.10.2023;

Жанзаков Айзат Айханулы – 04.10.1991-28.10.2023;

Неверов Александр Викторович – 30.03.1967-28.10.2023;

Котвицкий Сергей Геннадьевич – 16.01.1992-28.10.2023;

Катаман Владимир Мирославович – 07.09.1962-28.10.2023;

Николаенко Юрий Леонидович – 10.07.1963-28.10.2023;

Баринов Сергей Валерьевич – 22.02.1983-28.10.2023;

Сайфутдияров Альберт Рифович – 29.05.1968-28.10.2023;

Магиев Жанболат Темиргалиевич – 01.04.1981-28.10.2023;

Исинкулов Дамир Нурисламович – 31.12.1985-28.10.2023;

Шулевский Михаил Леонидович – 21.11.1980-28.10.2023;

Мельников Иван Владимирович – 12.07.1989 -28.10.2023;

Малдакасов Асют Аханович – 29.05.1962-28.10.2023;

Адампаев Ербулат Муратович – 07.10.1970-28.10.2023;

Силам Берденбек – 02.12.1978-28.10.2023;

Кривоногов Евгений Викторович – 10.01.1973-28.10.2023;

Оракбаев Акынжан Расбаевич – 26.10.1995-28.10.2023;

Кадиров Ринат Мубаракзянович – 24.07.1970-28.10.2023;

Фазлов Марат Фаудинович – 24.04.1983-28.10.2023;

Поцелуев Вячеслав Валерьевич – 16.07.1996-28.10.2023;

Половинка Юрий Сергеевич – 25.10.1986 -28.10.2023.

Погибшие шахтеры. Фото: t.me/metallurgy_today

Погибшие шахтеры. Фото: t.me/metallurgy_today

Погибшие шахтеры. Фото: t.me/metallurgy_today

Погибшие шахтеры. Фото: t.me/metallurgy_today

Погибшие шахтеры. Фото: t.me/metallurgy_today

Погибшие шахтеры. Фото: t.me/metallurgy_today

Погибшие шахтеры. Фото: t.me/metallurgy_today

Погибшие шахтеры. Фото: t.me/metallurgy_today

Погибшие шахтеры. Фото: t.me/metallurgy_today

Погибшие шахтеры. Фото: t.me/metallurgy_today

Погибшие шахтеры. Фото: t.me/metallurgy_today

Погибшие шахтеры. Фото: t.me/metallurgy_today

ЧП на шахте имени Костенко

Трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Также президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

Вчера глава МЧС Сырым Шарипханов сообщил о том, что найдены останки 46-го погибшего на шахте имени Костенко.

В Генпрокуратуре рассказали о ходе расследования ЧП на шахте в Караганде.