Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

В "АрселорМиттал Темиртау" сделали заявление после трагедии на шахте

Опубликовано:

Каска
Каска. Иллюстративное фото: iStock / Getty Images

В "АрселорМиттал Темиртау" сделали заявление после трагедии на шахте имени Костенко в Караганде. В компании выразили соболезнования семьям погибших, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Никакие слова не могут передать боль и горечь утраты, которые испытывают сотрудники "АрселорМиттал Темиртау" после известия об аварии, произошедшей сегодня утром на шахте Костенко. Это тяжелая утрата, огромное горе для семей коллег и для всех нас. 

Спасательные работы на шахте продолжаются, 25 горняков пока не найдены, 21 уже подтвержден как погибший.

Наши самые глубокие и искренние соболезнования семьям тех, кто потерял своих родных.

Все пострадавшие сотрудники получат комплексный уход и помощь в реабилитации. Наши усилия направлены именно на это, и также на тесное сотрудничество с органами государственной власти", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Напомним, сегодня ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, произошел взрыв. По последним данным, известно о 21 погибшем. Под землей остаются еще 23 шахтера.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выразил соболезнования родным и близким шахтеров.

Также президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Позднее в пресс-службе правительства сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

По данным с официального сайта компании, Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау" является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана и представляет собой интегрированный горно-металлургический комплекс с собственным углем, железной рудой и энергетической базой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042940-v-arselormittal-temirtau-sdelali-zayavlenie-posle-tragedii-na-shahte-v-karagande/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.