ЧП на шахте в Караганде: обнаружены тела 21 человека, еще 23 шахтера остаются под землей

На шахте имени Костенко, где произошел пожар, обнаружены тела 21 человека, еще 23 шахтера остаются под землей, передает NUR.KZ со ссылкой на "АрселорМиттал Темиртау".

"На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте остается 23 шахтера. Тела 21 шахтера обнаружены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Действует штаб", – говорится в сообщении на сайте компании.

ЧП на шахте имени Костенко в Караганде

Напомним, минувшей ночью произошел взрыв на шахте имени Костенко в Караганде. Как сообщали в акимате области, на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтеров.

Позже врачи рассказали о состоянии пострадавших.

"15 человек госпитализированы в клинику Х. Ж. Макажанова на Юго-Востоке с отравлением угарным газом, у одного – отравление угарным газом тяжелой степени, у остальных – легкой и средней степени. Двое находятся в клинике Х. Ж. Макажанова в Михайловке – один из них в тяжелом состоянии в реанимации, другой – в отделении травматологии после операции", –сообщали медики.

После ЧП сегодня утром министр по ЧС Сырым Шарипханов выехал в Караганду. По информации МЧС, юыл введен план ликвидации аварии. Вводятся дополнительные силы горноспасателей.

В связи с ЧП на шахте в МЧС и Департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии.

Генпрокуратура Казахстана начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Сообщалось, что на месте работу следствия координируют первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев и заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев.

При этом глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выразил соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте.

Также президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

При этом в пресс-службе правительства сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.