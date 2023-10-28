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Пожар на шахте имени Костенко в Караганде: что известно о пострадавших

Опубликовано:

Коридор больницы
Больница. Иллюстративное фото: David Sacks / Getty Images

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате пожара на шахте имени Костенко в Караганде, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте акимата Карагандинской области, в больницы имени профессора Х. Ж. Макажанова доставлены 18 человек. Всем оказывается медицинская помощь. Был проведен консилиум с привлечением всех необходимых специалистов.

"15 человек госпитализированы в клинику Х. Ж. Макажанова на Юго-Востоке с отравлением угарным газом, у одного – отравление угарным газом тяжелой степени, у остальных – легкой и средней степени. Двое находятся в клинике Х. Ж. Макажанова в Михайловке – один из них в тяжелом состоянии в реанимации, другой – в отделении травматологии после операции", – говорится в сообщении.

В стационар были госпитализированы 17 человек, один человек отпущен домой на амбулаторное лечение.

Напомним, минувшей ночью взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде, ранее сообщалось о гибели 7 человек, потом сообщалось, что погибли 11. Позднее стало известно о гибели еще 5 человек. Как сообщали в акимате области, на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтеров.

После ЧП сегодня утром министр Сырым Шарипханов выехал в Караганду. По информации МЧС, введен план ликвидации аварии. Вводятся дополнительные силы горноспасателей.

В связи с ЧП на шахте в МЧС и Департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выразил соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте. Также президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042928-pozhar-na-shahte-imeni-kostenko-v-karagande-chto-izvestno-o-postradavshih/

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