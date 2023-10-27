Токаев побеседовал со спортсменами в Талдыкоргане (фото, видео)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел объекты культуры и спорта области Жетысу, а также побеседовал со спортсменами, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев посетил село Кальпе Каратальского района области Жетысу. Он ознакомился с Домом культуры общей площадью 739 квадратных метров, рассчитанным на 200 посадочных мест. Здесь также будут функционировать творческие кружки.

Затем президент осмотрел спортивный комплекс села Кальпе. Общая площадь объекта составляет 887,7 квадратных метров. Модульное здание располагает спортивным залом, детской игровой площадкой и зоной воркаут.

Следующим объектом посещения главы государства стал недавно построенный в Талдыкоргане крытый ледовый каток Jetysu Аrena, где он побеседовал со спортсменами.

Спортивный комплекс был полностью построен за счет средств индивидуального предпринимателя и открыт в День Республики. Общий объем инвестиций составил около 900 миллионов тенге.

По словам предпринимателя Мухаметжана Серикулы, комплекс позволяет жителям заниматься такими зимними видами спорта, как шорт-трек, хоккей и фигурное катание. Кроме того, здесь созданы условия для паралимпийского следж-хоккея.

Отмечается, что в стране функционируют две ледовые арены, предназначенные для этого вида хоккея, одна из которых расположена в Астане, а другая – в Талдыкоргане.

Общая площадь объекта составляет 2235,8 квадратных метров. Комплекс оснащен профессиональным технологическим оборудованием, в том числе холодильником, льдогенератором и спортивным инвентарем, что позволяет проводить непрерывный круглогодичный тренировочный процесс. Ледовая арена соответствует международным стандартам Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность предпринимателю за его деятельность на благо страны.

В беседе со спортсменами президент отметил, что государство будет и дальше оказывать поддержку данной сфере, и поприветствовал активное занятие молодежи спортом.

Визит Касым-Жомарта Токаева в область Жетысу

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в область Жетысу.

Первым делом глава государства почтил память выдающегося этнографа, фольклориста, ученого-просветителя Шокана Уалиханова.

Позже президент посетил мемориальный музей "Алтынемель" имени Шокана Уалиханова.

Затем Касым-Жомарт Токаев посетил Талдыкорганский драматический театр, где встретился с представителями местной интеллигенции. Он возложил цветы к бюсту народной артистки Казахской ССР Бикен Римовой, имя которой было присвоено театру.

Также Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Бейбита Исабаева о социально-экономическом развитии области Жетысу.

Сегодня же глава государства посетил Каратальский историко-краеведческий музей. Он был ознакомлен с археологическими артефактами и этнографическими реликвиями музея.

Ему также представили малоизвестные сведения об истории Каратальского района, о писателе Кемеле Токаеве – отце президента, – а также о народной артистке Казахской ССР Бикен Римовой, поэтах-жырау, биях-ораторах и заслуженных деятелях страны, которые были выходцами этого края.

Позже Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой Гуманитарного колледжа Уштобе с общежитием на 30 мест, а также посетил школу имени своего отца.