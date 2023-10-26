Токаев в Жетысу почтил память Шокана Уалиханова (фото)

Касым-Жомарт Токаев почтил память выдающегося этнографа, фольклориста, ученого-просветителя Шокана Уалиханова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В настоящее время глава государства находится с рабочей поездкой в области Жетысу, отмечается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

"Глава государства прибыл с рабочей поездкой в область Жетысу. Касым-Жомарт Токаев почтил память выдающегося этнографа, фольклориста, ученого-просветителя Шокана Уалиханова", - говорится в сообщении Акорды.

Напомним, что в регион президент Казахстана прибыл сегодня. Ранее пресс-служба Акорды сообщала, что в рамках визита запланировано посещение ряда культурных, туристических и промышленных объектов региона. Касым-Жомарт Токаев также ознакомится с состоянием жилищного строительства в Талдыкоргане и социально-экономическими показателями развития области.

А на следующей неделе Касым-Жомарт Токаев примет президента Франции Эмманюэля Макрона. Который посетит Казахстан - визит запланирован на 1 ноября.

2 ноября Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как сообщили в пресс-службе президента, в ходе визита собеседники обсудят вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

А 3 ноября в столице Казахстана состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ).