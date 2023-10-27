Токаева в музее ознакомили с малоизвестными фактами о его отце Кемеле (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня посетил Каратальский историко-краеведческий музей в области Жетысу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент посетил Каратальский историко-краеведческий музей города Уштобе, введенный в эксплуатацию в текущем году, говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

В двухэтажном здании общей площадью 2520 квадратных метров выставлено около 350 экспонатов, связанных с историей края.

Глава государства был ознакомлен с археологическими артефактами и этнографическими реликвиями музея. Ему также представили малоизвестные сведения об истории Каратальского района, о писателе Кемеле Токаеве, народной артистке Казахской ССР Бикен Римовой, поэтах-жырау, биях-ораторах и заслуженных деятелях страны, которые были выходцами этого края.

️На встрече с представителями местной интеллигенции в музее президент указал на необходимость пополнения музейного фонда экспонатами, а также на важность таких культурных объектов для развития общества.

Касым-Жомарт Токаев в Каратальском историко-краеведческом музее оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

Визит Касым-Жомарта Токаева в область Жетысу

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в область Жетысу.

Первым делом глава государства почтил память выдающегося этнографа, фольклориста, ученого-просветителя Шокана Уалиханова.

Позже президент посетил мемориальный музей "Алтынемель" имени Шокана Уалиханова.

Затем Касым-Жомарт Токаев посетил Талдыкорганский драматический театр, где встретился с представителями местной интеллигенции. Он возложил цветы к бюсту народной артистки Казахской ССР Бикен Римовой, имя которой было присвоено театру.

Также Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Бейбита Исабаева о социально-экономическом развитии области Жетысу.