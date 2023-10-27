Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаева в музее ознакомили с малоизвестными фактами о его отце Кемеле (фото)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев посетил Каратальский историко-краеведческий музей
Касым-Жомарт Токаев посетил Каратальский историко-краеведческий музей. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня посетил Каратальский историко-краеведческий музей в области Жетысу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент посетил Каратальский историко-краеведческий музей города Уштобе, введенный в эксплуатацию в текущем году, говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

В двухэтажном здании общей площадью 2520 квадратных метров выставлено около 350 экспонатов, связанных с историей края.

Глава государства был ознакомлен с археологическими артефактами и этнографическими реликвиями музея. Ему также представили малоизвестные сведения об истории Каратальского района, о писателе Кемеле Токаеве, народной артистке Казахской ССР Бикен Римовой, поэтах-жырау, биях-ораторах и заслуженных деятелях страны, которые были выходцами этого края.

️На встрече с представителями местной интеллигенции в музее президент указал на необходимость пополнения музейного фонда экспонатами, а также на важность таких культурных объектов для развития общества.

Касым-Жомарт Токаев в Каратальском историко-краеведческом музее оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

Визит Касым-Жомарта Токаева в область Жетысу

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в область Жетысу.

Первым делом глава государства почтил память выдающегося этнографа, фольклориста, ученого-просветителя Шокана Уалиханова.

Позже президент посетил мемориальный музей "Алтынемель" имени Шокана Уалиханова.

Затем Касым-Жомарт Токаев посетил Талдыкорганский драматический театр, где встретился с представителями местной интеллигенции. Он возложил цветы к бюсту народной артистки Казахской ССР Бикен Римовой, имя которой было присвоено театру.

Также Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Бейбита Исабаева о социально-экономическом развитии области Жетысу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2042795-tokaev-posetil-novyy-muzey-v-ushtobe/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.