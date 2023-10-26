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Токаев возложил цветы к бюсту народной артистки Казахской ССР в Талдыкоргане (фото, видео)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Талдыкорганский драматический театр, где встретился с представителями местной интеллигенции, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства посетил Талдыкорганский драматический театр и возложил цветы к бюсту народной артистки Казахской ССР Бикен Римовой, имя которой было присвоено театру.

Затем президент осмотрел театр и побеседовал с представителями местной интеллигенции.

"Отрадно, что наша сегодняшняя встреча проходит в театре выдающейся актрисы Бикен Римовой. Действительно, мы должны давать достойную, справедливую оценку деятелям прошлого, их труду. Прежде всего, это необходимо для будущего нашей страны, для воспитания молодежи", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев в Талдыкорганском драматическом театре
Касым-Жомарт Токаев в Талдыкорганском драматическом театре. Фото: Акорда

Глава государства поделился своим видением по воспитанию молодежи и развитию региона.

"Задумываясь, в каком направлении будет двигаться наша страна, мы должны, прежде всего, обратить внимание на молодое поколение. Будущее Казахстана в руках молодежи. Я на всех встречах призываю нашу молодежь быть образованными, ответственными, честными гражданами, так как это очень важно для процветания нашей страны. У региона есть большой потенциал для развития. Показатели хорошие, однако имеются проблемные вопросы. Я в курсе ситуации в области. Мы будем и дальше уделять должное внимание вам", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Представители интеллигенции поблагодарили президента за оказываемую поддержку государством сферы культуры, а аксакалы пожелали, чтобы наш флаг всегда гордо реял над страной.

Касым-Жомарт Токаев на встрече с интеллигенцией области Жетiсу
Касым-Жомарт Токаев на встрече с интеллигенцией области Жетiсу. Фото: Акорда

В этом ключе глава государства указал на важность соблюдения стабильности и порядка

"Как вы знаете, ситуация в мире сложная, много вызовов. Поэтому мы должны хорошо понимать, что мир – наше главное богатство. Мы должны работать вместе как одна страна. Мир и стабильность будут только в том случае, если в стране будет обеспечено верховенство закона и порядка. Начиная с президента, мы все должны уважать Конституцию и соблюдать закон. Мы все равны перед законом", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение встречи президент выразил благодарность гражданам, которые вносят весомый вклад в эффективную реализацию инициатив в стране.

Визит Касым-Жомарта Токаева в область Жетiсу

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в область Жетiсу.

Сообщалось, что помимо всего прочего президент ознакомится с состоянием жилищного строительства в Талдыкоргане и социально-экономическими показателями развития области.

Первым делом сегодня глава государства почтил память выдающегося этнографа, фольклориста, ученого-просветителя Шокана Уалиханова.

Он также посетил мемориальный музей "Алтынемель" имени Шокана Уалиханова.

Также сегодня пресс-служба Токаева рассказали о его планах на предстоящую неделю. Так, глава государства встретится с президентом Франции, премьер-министром Венгрии и примет участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2042692-tokaev-posetil-taldykorganskiy-dramaticheskiy-teatr/

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