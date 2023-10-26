Токаев посетил мемориальный музей имени Шокана Валиханова (фото)

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в область Жетісу посетил мемориальный музей "Алтынемель" имени Шокана Уалиханова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев посетил мемориальный музей "Алтынемель" имени Шокана Уалиханова, сообщила его пресс-служба в официальном Telegram-канале.

️Президент ознакомился с историческими документами о жизни, трудовой деятельности, военной службе, а также историко-этнографических, географических исследованиях и последних годах жизни Шокана Уалиханова.

Токаев отметил, что хорошо знаком с исследовательскими трудами ученого. Он указал на необходимость пополнения музейного фонда экспонатами.

Глава государства оставил памятную запись в Книге почетных гостей и побеседовал с сотрудниками музея.

В прошлом году по поручению президента был проведен ремонт дороги, ведущей к музею и культурно-туристическому объекту.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в область Жетiсу сегодня.

Сообщалось, что помимо всего прочего президент ознакомится с состоянием жилищного строительства в Талдыкоргане и социально-экономическими показателями развития области.

Первым делом сегодня глава государства почтил память выдающегося этнографа, фольклориста, ученого-просветителя Шокана Уалиханова.

Также сегодня пресс-служба Токаева рассказали о его планах на предстоящую неделю. Так, глава государства встретится с президентом Франции, премьер-министром Венгрии и примет участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).