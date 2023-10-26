Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев посетил мемориальный музей имени Шокана Валиханова (фото)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев в музее
Касым-Жомарт Токаев в музее. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в область Жетісу посетил мемориальный музей "Алтынемель" имени Шокана Уалиханова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев посетил мемориальный музей "Алтынемель" имени Шокана Уалиханова, сообщила его пресс-служба в официальном Telegram-канале.

️Президент ознакомился с историческими документами о жизни, трудовой деятельности, военной службе, а также историко-этнографических, географических исследованиях и последних годах жизни Шокана Уалиханова.

Токаев отметил, что хорошо знаком с исследовательскими трудами ученого. Он указал на необходимость пополнения музейного фонда экспонатами.

Глава государства оставил памятную запись в Книге почетных гостей и побеседовал с сотрудниками музея.

В прошлом году по поручению президента был проведен ремонт дороги, ведущей к музею и культурно-туристическому объекту.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в область Жетiсу сегодня.

Сообщалось, что помимо всего прочего президент ознакомится с состоянием жилищного строительства в Талдыкоргане и социально-экономическими показателями развития области.

Первым делом сегодня глава государства почтил память выдающегося этнографа, фольклориста, ученого-просветителя Шокана Уалиханова.

Также сегодня пресс-служба Токаева рассказали о его планах на предстоящую неделю. Так, глава государства встретится с президентом Франции, премьер-министром Венгрии и примет участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2042677-tokaev-posetil-memorialnyy-muzey-v-oblasti-zhetisu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.