Токаев прилетел в область Жетысу (видео)

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в область Жетысу, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.

В рамках визита запланировано посещение ряда культурных, туристических и промышленных объектов региона.

Касым-Жомарт Токаев также ознакомится с состоянием жилищного строительства в Талдыкоргане и социально-экономическими показателями развития области.

Отметим, ранее пресс-служба президента сообщила о том, какие мероприятия с участием президента запланированы на следующую неделю.

1 ноября Касым-Жомарт Токаев примет президента Франции Эмманюэля Макрона. Который посетит Казахстан. Напомним, что ранее французский лидер писал главе Казахстана о том, что с нетерпением ждет визита в нашу страну.

2 ноября Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как сообщили в пресс-службе президента, в ходе визита собеседники обсудят вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

3 ноября в столице Казахстана состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ).