Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев прилетел в область Жетысу (видео)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Жетысу
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Жетысу. Кадр из видео: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в область Жетысу, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.

В рамках визита запланировано посещение ряда культурных, туристических и промышленных объектов региона.

Касым-Жомарт Токаев также ознакомится с состоянием жилищного строительства в Талдыкоргане и социально-экономическими показателями развития области.

Отметим, ранее пресс-служба президента сообщила о том, какие мероприятия с участием президента запланированы на следующую неделю.

1 ноября Касым-Жомарт Токаев примет президента Франции Эмманюэля Макрона. Который посетит Казахстан. Напомним, что ранее французский лидер писал главе Казахстана о том, что с нетерпением ждет визита в нашу страну.

2 ноября Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как сообщили в пресс-службе президента, в ходе визита собеседники обсудят вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

3 ноября в столице Казахстана состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2042640-tokaev-pribyl-s-rabochey-poezdkoy-v-oblast-zhetysu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.