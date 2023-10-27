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Президент посетил Гуманитарный колледж Уштобе и школу имени своего отца (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев сегодня ознакомился с работой Гуманитарного колледжа Уштобе с общежитием на 30 мест, а также посетил школу имени своего отца, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный сайт Акорды, новое учебное заведение ведет подготовку по специальностям "Дошкольное воспитание и обучение", "Педагогика и методика начального образования".

В колледже функционируют 17 современных аудиторий, конференц- и спортивные залы, медицинский кабинет, столовая и буфет. Образовательное учреждение оборудовано в соответствии с требованиями инклюзивной среды, для людей с особыми потребностями здесь установлены пандус и лифт.

Также глава государства посетил среднюю школу в Уштобе.

Школа была построена в 1963 году, а в 1996 году ей было присвоено имя писателя Кемеля Токаева.

Главе государства показали кабинет-музей Кемеля Токаева, где выставлены произведения писателя и его личные предметы.

Кроме того, президент ознакомился с врачебной амбулаторией, введенной в эксплуатацию в этом году. Учреждение может принимать 50 человек в одну смену. Для пациентов работают кабинеты стационара, физиотерапии, процедурный, прививочный, гинекологии и другие, оказывающие медицинскую помощь.

Визит Касым-Жомарта Токаева в область Жетысу

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в область Жетысу.

Первым делом глава государства почтил память выдающегося этнографа, фольклориста, ученого-просветителя Шокана Уалиханова.

Позже президент посетил мемориальный музей "Алтынемель" имени Шокана Уалиханова.

Затем Касым-Жомарт Токаев посетил Талдыкорганский драматический театр, где встретился с представителями местной интеллигенции. Он возложил цветы к бюсту народной артистки Казахской ССР Бикен Римовой, имя которой было присвоено театру.

Также Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Бейбита Исабаева о социально-экономическом развитии области Жетысу.

Сегодня глава государства посетил Каратальский историко-краеведческий музей. Он был ознакомлен с археологическими артефактами и этнографическими реликвиями музея. Ему также представили малоизвестные сведения об истории Каратальского района, о писателе Кемеле Токаеве, народной артистке Казахской ССР Бикен Римовой, поэтах-жырау, биях-ораторах и заслуженных деятелях страны, которые были выходцами этого края.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2042831-prezident-posetil-gumanitarnyy-kolledzh-ushtobe-i-shkolu-imeni-svoego-ottsa-foto/

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