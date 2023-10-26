Аким области Жетысу отчитался Токаеву о развитии региона

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Бейбита Исабаева о социально-экономическом развитии области Жетысу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Аким области Жетысу Бейбит Исабаев проинформировал президента о социально-экономическом развитии региона.

По словам акима области:

по социально-экономическим показателям области сохранена положительная динамика во всех основных отраслях экономики. Объем производства в регионе увеличился на 5,8%, показатели сельского хозяйства – на 1,7% , торговли и строительства – в 1,6 раза . Введено в эксплуатацию 198,4 тысяч кв. метров жилья , что на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года;

показатели сельского хозяйства – , торговли и строительства – . Введено в эксплуатацию , что на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года; в экономику области привлечено 213,9 млрд тенге инвестиций с ростом на 23,9%, в том числе частные инвестиции увеличились на 15,7%;

с ростом на 23,9%, в том числе частные инвестиции увеличились на 15,7%; в промышленном секторе области задействовано 533 предприятия , на которых создано 26,6 тысяч рабочих мест. Объем производства составил 230,1 млрд тенге. В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию 14 объектов общей стоимостью 46,9 млрд тенге;

, на которых создано 26,6 тысяч рабочих мест. Объем производства составил 230,1 млрд тенге. В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию 14 объектов общей стоимостью 46,9 млрд тенге; объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 1,7% . Общая посевная площадь была расширена на 1,9 тысячи гектаров, в том числе площадь посевов сахарной свеклы увеличена в 2 раза и доведена до 8,7 тысяч гектаров;

. Общая посевная площадь была расширена на 1,9 тысячи гектаров, в том числе площадь посевов сахарной свеклы увеличена в 2 раза и доведена до 8,7 тысяч гектаров; был полностью отремонтирован и введен в эксплуатацию Аксуский сахарный завод . Коксуским сахарным заводом выпущено 70 тысяч тонн сахара. На сегодняшний день эти предприятия приняли более 205 тысяч тонн сырья от 280 хозяйств, из которых переработано 56 тысяч тонн и получено 7 тысяч тонн сахара;

. Коксуским сахарным заводом выпущено 70 тысяч тонн сахара. На сегодняшний день эти предприятия приняли более 205 тысяч тонн сырья от 280 хозяйств, из которых переработано 56 тысяч тонн и получено 7 тысяч тонн сахара; в области реализуется 22 проекта по реконструкции и строительству системы водоснабжения. Газифицировано 22 населенных пункта, в том числе Талдыкорган, доступ к газу получили 288 тысяч человек. В текущем году строительно-монтажные работы ведутся в 20 населенных пунктах.

При этом Касым-Жомарту Токаеву отдельно сообщили о ходе строительства социальных объектов.

Так, отмечается, что в 2023-2025 годах запланировано строительство 16 новых школ на 8,8 тысяч мест, из них 7 школ на 6600 мест будут построены в рамках Национального проекта "Комфортная школа". Возведение 2 школ на 1800 мест уже начато в этом году.

В сфере здравоохранения ведется строительство 8 объектов. За счет средств местного бюджета установлен 21 блочно-модульный комплекс. В рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" до 2025 года планируется введение в эксплуатацию 59 объектов.

В сфере культуры ведется строительство 5 объектов, проводится капитальный ремонт еще 8 объектов.

Ведется строительство 14 спортивных объектов. За счет средств местного бюджета будут установлены 3 блочно-модульных комплекса, за счет спонсорских средств построен круглогодичный крытый ледовый комплекс Jetysu Arena. Сумма объекта – 867 миллионов тенге.

Общая протяженность автомобильных дорог области Жетысу составляет 3988 км. В текущем году ведутся работы по строительству и реконструкции 221 км дорог областного значения и 249 км внутрипоселковых дорог в 73 населенных пунктах.

"Касым-Жомарт Токаев положительно оценил темпы развития региона и поручил продолжить работу в этом направлении", – сообщили в пресс-службе Акорды.

Визит Касым-Жомарта Токаева в область Жетысу

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в область Жетысу.

Сообщалось, что помимо всего прочего президент ознакомится с состоянием жилищного строительства в Талдыкоргане и социально-экономическими показателями развития области.

Первым делом сегодня глава государства почтил память выдающегося этнографа, фольклориста, ученого-просветителя Шокана Уалиханова.

Он также посетил мемориальный музей "Алтынемель" имени Шокана Уалиханова.

Позже Касым-Жомарт Токаев посетил Талдыкорганский драматический театр, где встретился с представителями местной интеллигенции. Он возложил цветы к бюсту народной артистки Казахской ССР Бикен Римовой, имя которой было присвоено театру.

Также сегодня пресс-служба Токаева рассказали о его планах на предстоящую неделю. Глава государства встретится с президентом Франции, премьер-министром Венгрии и примет участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).