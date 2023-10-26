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Иностранцам в Казахстане могут усложнить получение банковских карт

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Кредитная карта в руках у мужчины
Кредитная карта. Иллюстративное фото: pexels.com

Иностранцам, въехавшим в Казахстан, но не имеющим разрешение на временное проживание, могут усложнить получение банковских карт. С таким предложением выступил Нацбанк, передает корреспондент NUR.KZ.

На портале "Отрытые НПА" опубликован проект постановления Нацбанка РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг и безналичных платежей".

Так, проектом предусматривается:

  • ужесточение требований при выпуске платежных карточек иностранным гражданам, а также к использованию платежных карточек несовершеннолетними лицами;
  • установление требования по информированию банками НБРК об установлении ими корреспондентских отношений с банками-нерезидентами РК.

В документе говорится, что в Правила выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием должны быть внесены новые пункты.

"Иностранцу и лицу без гражданства, временно пребывающему или постоянно проживающему в Республике Казахстан, выпуск платежной карточки осуществляется при условии представления ими соответственно разрешения на временное проживание в Республике Казахстан или разрешения на постоянное проживание, полученного в соответствии с Законом РК "О миграции населения", — говорится в проекте документа.

Кроме того, в правила будут внесены изменения, касающиеся карточек выпущенных несовершеннолетним казахстанцам. Так, упоминается, что с такой карточки не допускается оплата за товар или услуги в рассрочку.

"По платежной карточке, выпущенной несовершеннолетнему, используемой за пределами Республики Казахстан, максимальная сумма денег, доступная для использования данной платежной карточки, не превышает 500 тысяч тенге или ее эквивалент в иностранной валюте.

По платежной карточке, выпущенной несовершеннолетнему, используемой в Республике Казахстан, максимальная сумма денег, доступная для использования данной платежной карточки, не превышает 100 тысяч тенге или ее эквивалент в иностранной валюте", — говорится в проекте.

Также в проекте регламентируется сумма, которую несовершеннолетний держатель карточки может снять наличными в течение одного дня.

"Выдача несовершеннолетнему наличных денег с использованием его платежной карточки посредством банкомата допускается на сумму, не превышающую 10 тысяч тенге в течение одного календарного дня", — говорится в проекте постановления.

Публичное обсуждение проекта продлится до 9 ноября.

Напомним, после 24 февраля 2022 года компании Visa и Mastercard приостановили работу на территории России. Попавшим под санкции российским банкам запретили выпускать карты Visa и Mastercard. Работы в России также приостановила компания American Express.

Россияне устремились в Казахстан, чтобы открыть здесь карты Visa и Mastercard.

В мае 2022 года казахстанские банки, опасаясь санкций со стороны запада, ужесточили правила получения платежных карт для россиян.

21 сентября 2022 года в России было объявлено о начале частичной мобилизации, после чего из страны начали массово уезжать граждане. Многие из них въезжали в Казахстан.

По данным Минтруда, на 1 сентября в Казахстане официально работало порядка 14,6 тыс. иностранных граждан, 527 из которых являются руководителями или заместителями, а 6 322 – квалифицированными специалистами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042646-inostrantsam-v-kazahstane-mogut-uslozhnit-poluchenie-bankovskih-kart/

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