Попавшие под санкции российские банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard

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Российские банки, которые попали под санкции других государств, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard.

Об этом корреспондентам РИА Новости рассказали в пресс-службе Национальной системы платежных карт.

Также специалисты пояснили, что уже выданные карты продолжат работать внутри России.

"Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас.

По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно", - сообщили в НСПК.

Напомним, что MasterCard заблокировал целый ряд финучреждений России из-за ситуации вокруг Украины.

Накануне Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер и запретил россиянам переводить валюту за рубеж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958675-popavshie-pod-sanktsii-rossiyskie-banki-ne-smogut-vypuskat-karty-visa-i-mastercard/