Попавшие под санкции российские банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard
Российские банки, которые попали под санкции других государств, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard.
Об этом корреспондентам РИА Новости рассказали в пресс-службе Национальной системы платежных карт.
Также специалисты пояснили, что уже выданные карты продолжат работать внутри России.
"Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас.
По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно", - сообщили в НСПК.
Напомним, что MasterCard заблокировал целый ряд финучреждений России из-за ситуации вокруг Украины.
Накануне Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер и запретил россиянам переводить валюту за рубеж.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958675-popavshie-pod-sanktsii-rossiyskie-banki-ne-smogut-vypuskat-karty-visa-i-mastercard/