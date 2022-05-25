Казахстанские банки ужесточили правила выдачи карт россиянам

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Казахстанские банки, опасаясь санкций со стороны запада, ужесточили правила получения платежных карт для россиян - теперь в финучреждениях стали требовать справку с места работы и вид на жительство, передает КТК.

Эксперты объясняют: бесконтрольная выдача карт может привести к тому, что банки окажутся с заблокированными счетами. При этом иностранцев, желающих открыть платежные карты в Казахстане, становится все больше.

Так, журналисты поговорили с россиянином Денисом Гаркиным, перебравшимся в Казахстан только на прошлой неделе. Мужчина планирует перевезти сюда и свой бизнес - в Пензе у него небольшая IT-компания.

"Для начала, скорее всего, придется где-то трудоустроиться, для того чтобы получить разрешение на временное проживание. А вообще, у меня небольшой бизнес в России, IT-компания, небольшой стартап. И, скорее всего, буду стараться этот стартап перевозить сюда, в Казахстан. Соответственно, буду оформлять либо ТОО, либо ИП", - рассказал Денис.

Обустроиться в Казахстане Денис решил основательно. Он начал официально оформлять свое пребывание в стране и уже получил ИИН. По словам россиянина, с этим проблем не возникло. Теперь осталось получить банковскую карту. Денис опасается, что за ней придется побегать.

"В чатах и группах везде пишут, что есть много вопросов. Просят либо трудовой договор, либо, соответственно, просят какие-то справки с места работы. То есть в любом случае какие-то дополнительные документы, которых, естественно, у меня на данный момент нет", - поделился Денис с журналистами.

Как оказалось, требования у банков действительно выросли. В первую очередь, там, конечно, просят загранпаспорт, казахстанский ИИН, миграционную карту или визу. Важно, и чтобы номер мобильного телефона у нового клиента был местным.

Но некоторые финучреждения помимо этого требуют справку с места работы и вид на жительство. Без этих документов открыть карту для личного пользования в некоторых банках россияне не смогут.

В колл-центре финорганизации рассказали, что новые правила действуют больше месяца. И они одинаковы для всех иностранцев.

В Нацбанке же отмечают: в законе нет такой нормы, которая требует от нерезидента наличия трудового договора и вида на жительство. Но и запрашивать их тоже никто не запрещает.

"При выдаче платежных карточек банки руководствуются как требованиями законодательства, так и внутренними регламентами и требованиями комплаенс-контроля банка, а также требованиями правил международных платежных систем, участниками которых они являются и чьи платежные карточки они выпускают", - объяснил начальник управления политики платежных систем НБ РК Арлен Молдабеков.

Эксперты же поясняют, что будущий клиент банка обязательно должен пройти тщательную проверку личности - вдруг иностранец решил отмывать деньги через казахстанский банк.

"Естественно, человека будут полностью проверять, его полностью будут сверять по всем спискам, для того чтобы он не оказался в каких-то санкционных списках. Потому что, если ты ему откроешь счет, дашь ему возможности пользоваться карточкой с полным функционалом, при этом он является гражданином России и находится в санкционных списках, тогда этому банку могут заблокировать счета. Это очень опасно", - заявил экономист Арман Бейсембаев.

Россиянин Александр Дацер несколько дней назад оформил казахстанскую карту и уехал домой. Проблем с получением не было, в отделении банка лишнего не просили.

"Единственное, что потребовалось сделать дополнительно – получить казахстанский ИИН. Остальные документы у меня были, это мой загранпаспорт российский. И в банке попросили третий любой документ российский для идентификации дополнительно. Предложили на выбор наш аналог ИНН (налогоплательщика номер) либо так называемый СНИЛС – вот пенсионное страховое свидетельство российское", - рассказал Александр.

По словам мужчины, казахстанская карта нужна ему для путешествий и оплаты товара на интернет-площадках.

Эксперты подмечают, что банки обязаны проверять иностранцев, которым они открывают счета. Клиент ведь вполне может находиться и в международном розыске. К тому же контролировать денежные потоки необходимо, чтобы избежать вывода капитала за рубеж.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970866-kazahstanskie-banki-uzhestochili-pravila-vydachi-kart-rossiyanam/