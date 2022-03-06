Visa и Mastercard приостанавливают работу на территории России

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Компании Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявления пресс-служб компаний.

"Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми организациями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации", - заявили в компании Visa.

Mastercard также сообщила, что приостанавливает предоставление услуг в России. Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard.

Кроме того, карты Mastercard, выпущенные за пределами России, не будут работать на российской территории, сообщает издание.

В компании отметили, что возобновят операции в России, когда "это будет уместно" - в случае отсутствия законодательных ограничений.

В Центральном Банке России, между тем, сообщили, что платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия.

"Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт и санкции на них не влияют", - сообщили в пресс-службе ЦБ.

Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, останутся в полной сохранности и будут доступны. Владельцы карт смогут проводить привычные операции в банкоматах, расплачиваться ими, делать переводы с карты на карту, заверили в Центробанке.

Однако трансграничные операции по картам Visa и Mastercard станут недоступны. Так, по этим картам нельзя будет оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах и использовать такие карты за рубежом, объяснили в Банке России.

"В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия", - предупредили россиян в регуляторе.

Ранее сообщалось, что попавшие под санкции российские банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard.

Отметим, работы в России приостановила и компания American Express.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959571-visa-i-mastercard-priostanavlivayut-rabotu-na-territorii-rossii/