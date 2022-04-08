Сколько карт открыли россияне и белорусы в Казахстане, рассказали в АРРФР

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Многие россияне с момента приостановки работы Visa и MasterCard в России ищут обходные пути для полноценной работы с финансовыми инструментами. Открытие карточек казахстанских банков - один из таких путей. На самом ли деле данная операция так популярна у граждан России, выяснили журналисты NUR.KZ.

С момента ухода Visa и MasterCard с российского рынка у граждан России начали набирать популярность услуги по открытию казахстанских карт. На эти новости отреагировало Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Агентство дает официальную статистику по нерезидентам, которые оформили карты казахстанских банков. Как указывается в сообщении, из 162 тысяч граждан России и Беларуси, которые имеют казахстанские банковские карты, лишь 11 940 держателей карт оформили их после 24 февраля 2022 года.

При этом абсолютное большинство карт (10 725) были открыты при личном присутствии клиента или его законного представителя.

Что касается юридических лиц, то с момента приостановки работы Visa и MasterCard в России только 7 компаний открыли себе счета в казахстанских банках. Таким образом, общее количество российских организаций, которые являются клиентами банков Казахстана, достигло 805.

Как отмечают в агентстве, такой приток новых клиентов незначителен. Возможно, причина таких относительно невысоких показателей кроется в сложностях оформления нерезидентами казахстанских банковских карт.

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Иностранцам, во-первых, необходим ИИН, который они могут получить только в центрах обслуживания населения. Во-вторых, без номера казахстанского мобильного оператора они не смогут пройти регистрацию. В-третьих, казахстанские карты нельзя получить по почте: их выдают лично в руки клиенту или доверенному лицу.

Как отмечают в АРРФР, в данный момент ведение банковских счетов для всех иностранных компаний и лиц регулируется нормами закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОДФТ), а также регуляторными требованиями Нацбанка и Агентства.

Таким образом, среди нерезидентов РК открыть карты казахстанских банков могут только добропорядочные и законопослушные граждане и компании, за которыми не было замечено ничего противоправного.

Исходя из информации, которую предоставило Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, можно предположить, что ажиотажа по оформлению казахстанских банковских карт среди граждан России и Беларуси не было, однако определенный приток новых клиентов все же имеется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1964220-skolko-kart-otkryli-rossiyane-i-belorusy-v-kazahstane-rasskazali-v-arrfr/