American Express приостановила работу в России

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Финансовая компания из США American Express приостановила работу с российскими партнерами. Соответствующее объявление было опубликовано от лица главного исполнительного директора Стивена Сквери на официальном сайте компании.

Как сказал Сквери в письме, он глубоко опечален и потрясен ситуацией в Украине.

"Наш бизнес в России невелик, он состоит из одного партнера, который выпускает карты, и нескольких, которые приобретают продавцов для платежных операций. С самого начала этого кризиса мы соблюдали американские и международные санкции, что привело к прекращению отношений с пострадавшими банками-партнерами в России", - говорится в сообщении.

Кроме того, в качестве гуманитарной помощи American Express выделит один миллион долларов пострадавшим в Украине.

Напомним, ранее MasterCard заблокировали ряд финучреждений России из-за ситуации вокруг Украины.

Также стало известно, что попавшие под санкции российские банки не смогут выпускать карты MasterCard и Visa.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958807-american-express-priostanovila-rabotu-v-rossii/