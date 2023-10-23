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Когда начнутся и сколько продлятся осенние каникулы для казахстанских школьников

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Дети разбрасывают листья в парке
Подростки. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Министерстве просвещения РК рассказали, когда начнутся и сколько продлятся осенние каникулы для казахстанских школьников, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в министерстве, каникулы для школьников начнутся 30 октября и продлятся ровно неделю - до 5 ноября включительно.

В понедельник, 6 ноября, в казахстанских школах начнется вторая четверть.

Минпросвещения также опубликовало план мероприятий на период осенних каникул в рамках "Единой программы воспитания". В план входят:

  • организация информационно-познавательных занятий по содержанию научно-проектных работ совместно с учащимися старших классов и родителями, встреча с преподавателями вузов, проведение интервью о научных проектах;
  • в рамках реализации проекта "Детская библиотека" - встреча с читателями и обсуждение прочитанной литературы;
  • проведение родительских собраний на тему "Семейные традиции", беседы о семейных традициях в формате "педагог - ребенок - родитель";
  • в честь 930-летия со дня рождения Кожа Ахмета Яссауи - написание эссе, проектных работ среди учащихся на тему "Учение мудрости Кожа Ахмета Яссауи";
  • проведение конкурса эссе среди учащихся на тему "Высоконравственная жизнь", отмечая самые лучшие работы детей;
  • совместно с родителями и учащимися - проведение мероприятий по здоровому образу жизни на тему "6 условий здоровья - чистый воздух, правильное питание, движение, спокойный сон, хорошее настроение, без депрессии";
  • организация конкурса "Жас ақындар айтысы" на тему "Честь - отцу, уважение - матери", награждение победителей.

"Данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций", - отметили в ведомстве.

Продление учебного года в Казахстане

В августе прошлого года Министерство просвещения утвердило новую длительность учебного года в Казахстане, продлив его до 31 мая. Таким образом, в этом году последний звонок прошел 1 июня, госэкзамены для 11-классников - с 5 по 19 июня, вручение аттестатов для них же - с 20 по 22 июня.

Однако в начале марта глава Минпросвещения рассказал, что многие из родителей просят завершать учебный год как раньше - 25 мая.

В конце мая депутат Ирина Смирнова раскритиковала решение Минпросвещения о продлении учебного года в Казахстане.

"Я как учитель, как эксперт в области образования, считаю, что это волюнтаристское, административное решение, непродуманное, не имеющее под собой основы, непрофессиональное, потому что наши дети занимаются, в отличие от детей других стран, не четыре часа в день, а по шесть-семь уроков. Поэтому, если измерить количество уроков, то оно соответствует той продолжительности учебного года, которая есть за рубежом", - подчеркнула она.

При этом министр просвещения Гани Бейсембаев в преддверии последнего звонка говорил, что если казахстанские школьники опять перейдут на 34-недельное обучение, то нужно будет отказаться от пятидневной учебной недели.

И все же в конце августа вице-премьер-министр и министр труда Тамара Дуйсенова объявила, что казахстанские школьники вновь будут учиться до 25 мая. Однако, по ее словам, к вопросу о продлении учебного года до 36 недель правительство вернется после 2025 года.

В начале октября в Казахстане окончательно утвердили даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2023-2024 учебного года в организациях среднего образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042128-kogda-nachnutsya-i-skolko-prodlyatsya-osennie-kanikuly-dlya-kazahstanskih-shkolnikov/

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