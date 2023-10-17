Жители около 60 многоэтажек в Атырау пожаловались на отсутствие отопления (видео)

В Атырау около 60 многоэтажек еще не подключили к отоплению. Тем временем ночью на улице температура опускается ниже 5 градусов, люди мерзнут в квартирах, передает сайт телеканала КТК.

"Отопительный сезон начался, а никакой подготовки к нему не проводилось! У нас дома маленькие дети, внуки, все уже болеют. Мы ходили до этого в КСК и говорили, что хотим из него выйти. Но почему-то нас не хотят отпускать", – рассказала местная жительница Самал Лекерова.

Корреспондентам телеканала жильцы многоэтажного дома в микрорайоне Авангард рассказали, что подвал их дома давно находится в плачевном состоянии – все трубы прогнили. По их словам, они исправно платят коммунальные услуги, но ремонта коммуникаций никак не дождутся, и поэтому у них нет тепла.

Между тем, как говорится в сюжете, чиновники сообщили, что батареи начнут греть уже сегодня.

"С 9 октября в город было подано тепло. По норме в день подключается не больше 150 домов. То есть в течение 10 дней мы полностью все сделаем. Поэтому сегодня-завтра уже во всех домах будет тепло", – сказал руководитель Атырауской городской жилищной инспекции Кайрат Хабиев.

Источник: КТК

Напомним, что в начале октября в Минэнерго сообщали, в каких регионах уже включено отопление.

Также министр энергетики Алмасадам Саткалиев говорил, что по некоторым городам все же есть отставания, но это критически не влияет на начало отопительного сезона.

Позже замглавы Минэнерго дал свою оценку касательно подготовки к отопительному сезону.

"Сказать, что какой-то коллапс происходит, и у нас проблемы с отоплением, когда еще зима не началась – я точно с этим не могу согласиться. Я считаю, что подготовка к зиме, как и в прошлый раз докладывали на заседании правительства, гораздо лучше прошла. И я думаю, что все должно пройти штатно, тьфу-тьфу-тьфу", – заявил вице-министр энергетики.

Однако он также заявил о будущем дефиците тепла, который может наступить в Павлодаре и Петропавловске.

На прошлой неделе Алмасадам Саткалиев рассказал о готовности страны к отопительному сезону.

Между тем с 10 октября в Алматы к отоплению начали подключать социальные объекты (больницы, детские сады, школы) – такое решение принято с учетом специфики работы этих организаций, требующих обеспечить условия повышенной комфортности.

В жилые дома Алматы начали поэтапно подавать тепло с 12 октября.