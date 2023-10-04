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Начало отопительного сезона в Казахстане: названы "отстающие" города

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Девушка греет руки
Батарея. Иллюстративное фото: Evgen_Prozhyrko / Getty Images

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что начало отопительного сезона в Казахстане идет по графику, но есть регионы с "небольшим отставанием", передает корреспондент NUR.KZ.

Такое заявление глава министерства сделал на XV Евразийском форуме KAZENERGY.

"Работы идут в соответствии с графиками, по некоторым регионам есть небольшое отставание, но мы фиксируем, что местные исполнительные органы провели большую работу по подготовке объектов. Практически уже утвержден министерством график начала отопительного сезона, и к началу работы, может, не вся станция, но объем котельного оборудования, необходимый для начала отопительного сезона, поддержания тепловых параметров сети, будет обеспечен", - заявил Саткалиев.

Министр назвал города, которые отстают от графика.

"Мы наблюдаем небольшое отставание по Риддеру, по Кентау, по Караганде, Атырау, но в целом это критически не влияет на начало отопительного сезона в связи с тем, что те котлы, которые надо включить для первоначального поддержания температуры, они будут готовы или уже готовы - в настоящее время проходят опрессовку", - добавил Саткалиев.

Напомним, на днях в Минэнерго сообщали, в каких регионах уже включено отопление.

На 2 октября отопительный сезон стартовал в Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В ведомстве подчеркнули, что в первую очередь к отоплению подключают социальные объекты (школы, больницы и т.д.).

Например, в Астане к отоплению подключены 35,8% соцобъектов, в Риддере - 96%, в Экибастузе менее 30%.

Также в Минэнерго назвали сроки подключения к отоплению социальных объектов в других регионах:

  • область Ұлытау - 10 октября;
  • Алматы, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская области, а также области Абай и Жетісу - 15 октября;
  • Шымкент - 20 октября;
  • Туркестанская область - 25 октября.

Вчера должны были подключить соцобъекты в Алматинской области.

Ранее синоптики "Казгидромета" предупреждали казахстанцев, что октябрь в этом году будет холодным и дождливым. В первой декаде месяца почти по всей стране ожидаются дожди с грозами, в отдельных регионах - мокрый снег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039474-nachalo-otopitelnogo-sezona-v-kazahstane-nazvany-otstayuschie-goroda/

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