Отопление в Казахстане: в каких регионах еще не включили и когда включат

В семи регионах Казахстана начался отопительный сезон. В первую очередь к отоплению подключают социальные объекты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

Как сообщили в Министерстве энергетики, на 2 октября отопительный сезон стартовал в Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В первую очередь к отоплению подключают социальные объекты.

В частности, в городе Риддере Восточно-Казахстанской области из 24 социальных объектов подключены 23, или 96%. Жилым домам также подано горячее водоснабжение.

В Экибастузе, как сообщили в министерстве, из 90 социальных объектов к отоплению уже подключили 26, то есть 28,8%.

В Астане к отоплению подключены 35,8% соцобъектов - это 240 зданий школ, больниц, поликлиник и т.д.

В Минэнерго также назвали сроки подключения к отоплению социальных объектов в других регионах:

Алматинская область - 3 октября;

область Ұлытау - 10 октября;

Алматы, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская области, а также области Абай и Жетісу - 15 октября;

Шымкент - 20 октября;

Туркестанская область - 25 октября.

Напомним, ранее синоптики "Казгидромета" предупреждали, что октябрь в этом году будет холодным и дождливым. В первой декаде месяца почти по всей стране ожидаются дожди с грозами, в отдельных регионах - мокрый снег. Теплая и ясная погода будет лишь в отдельные дни.

В акимате Астаны ранее объясняли, что решение о начале отопительного сезона принимается в том случае, если в городе на протяжении пяти суток устанавливается среднесуточная температура +10 градусов и ниже.

В акимате Алматы в прошлом году сообщали, что, согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, тепло в городе подается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти суток.