"Тьфу-тьфу-тьфу": вице-министр энергетики о подготовке к отопительному сезону в Казахстане

Замглавы Минэнерго на брифинге спросили, действительно ли в Казахстане так хорошо подготовились к отопительному сезону, как об этом докладывает ведомство, передает корреспондент NUR.KZ.

"Если мы говорим об отопительном сезоне и про ТЭЦ, и про готовность компаний, которые осуществляют доставку тепла, – по ним ситуация нормальная, штатная. Ежедневно на электрических сетях по всему Казахстану происходят какие-то отключения, но по всем фактам массовых отключений информация доводится – отрабатываются службами, на то есть региональная энергопередающая компания", – пояснил Жандос Нурмаганбетов.

Он также дал свою оценку касательно подготовки к отопительному сезону.

"Сказать, что какой-то коллапс происходит, и у нас проблемы с отоплением, когда еще зима не началась – я точно с этим не могу согласиться. Я считаю, что подготовка к зиме, как и в прошлый раз докладывали на заседании правительства, гораздо лучше прошла. И я думаю, что все должно пройти штатно, тьфу-тьфу-тьфу", – заявил вице-министр энергетики.

На прошлой неделе в Минэнерго сообщали, в каких регионах уже включено отопление.

Отопительный сезон стартовал в Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Также в Минэнерго назвали сроки подключения к отоплению социальных объектов в других регионах:

область Ұлытау – 10 октября;

10 октября; Алматы, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская области, а также области Абай и Жетісу – 15 октября;

15 октября; Шымкент – 20 октября;

20 октября; Туркестанская область – 25 октября.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на прошлой неделе также говорил, что по некоторым городам все же есть отставания, но это критически не влияет на начало отопительного сезона.

Сегодня сообщалось, что социальные объекты поэтапно начали подключать к отоплению в Алматы – первыми тепло получат школы, детсады, больницы и поликлиники.