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Отопительный сезон в Алматы: в жилые дома начали поэтапно подавать тепло

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Батарея
Батарея. Иллюстративное фото: pixabay.com

В жилые дома Алматы начали поэтапно подавать тепло - ранее отопление дали в социальных объектах города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

В ведомстве подчеркнули, что, согласно прогнозу гирдрометеорологической службы, ожидается понижение температуры наружного воздуха до + 2 градусов в ночное время и выпадение осадков - это приведет к похолоданию внутри жилых помещений.

По данным акимата, вслед за социальными объектами к отоплению поэтапно подключат жилые дома и административные здания на предстоящих выходных.

"Вслед за социальными объектами к отоплению поэтапно подключат жилые дома и административные здания на предстоящих выходных. На сегодня ведутся работы по циркуляции тепловых сетей (прогрев труб)", - говорится в сообщении акимата.

Всего в Алматы подключаются к центральному отоплению 214 школ, 190 детских садов, 128 больниц и 8836 многоквартирных жилых домов.

Напомним, что с 10 октября в Алматы к отоплению начали подключать социальные объекты (больницы, детские сады, школы) - такое решение принято с учетом специфики работы этих организаций, требующих обеспечить условия повышенной комфортности.

В акимате отмечали, что дата начала нового отопительного сезона определяется, исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды - отопительный период начинается с учетом температурного режима.

Также отметим, что синоптики прогнозировали ухудшение погоды к концу текущей недели в Алматы - ожидаются осадки и резкое похолодание, особенно в ночные часы.

Стоит напомнить, что о резком ухудшении погоды в период с 12 по 14 октября ранее предупредили жителей ряда регионов Казахстана. Осадки пройдут в разных частях нашей страны.

Синоптики прогнозируют гололед, порывистый ветер, в ночные и утренние часы - туман. На востоке Казахстана в ночное время температура снизится от 3-11 тепла, до 3-8 мороза, днем – от 10-22 до 4-15 тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040781-otopitelnyy-sezon-v-almaty-teplo-nachali-podavat-v-zhilye-doma/

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