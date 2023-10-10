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Дефицит тепла может наступить в Павлодаре и Петропавловске, заявили в Минэнерго

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Жылу батареясы
Жылу батареясы. Көрнекі фото: pixabay.com

Вице-министр энергетики на брифинге в ведомстве заявил о будущем дефиците тепла, который может наступить в Павлодаре и Петропавловске, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации замминистра энергетики Жандоса Нурмаганбетова, в Астане дефицита тепла не будет, не ожидается проблем и в Караганде. Однако дефицит может наступить в Павлодаре и Петропавловске в виду урбанизации.

"По Астане вопрос с дефицитом тепла решен, завершаются работы на ТЭЦ-3, плюс строятся две газовые котельные. По Караганде тоже ситуация нормальная.

По Павлодару на этот год у нас все штатно, но мы должны учитывать перспективу — города строятся, урбанизация идет, назревает дефицит тепла по Павлодару. Мы сейчас работаем над строительством нового котла.

Аналогичный вопрос назревает по Петропавловску. В целом, работа по обеспечению теплом на законодательном уровне стоит. Законопроект сейчас лежит в мажилисе, он предусматривает, что инфраструктура будет расти со временем. Но в этом году дефицита нет", — заявил вице-министр.

Он добавил, что любое обновление в этой сфере стоит больших затрат.

"В этом году из бюджета колоссальные деньги направлены на сети. Последние годы из тарифа мы убирали инвестиционную составляющую — для сохранения низкого тарифа. В итоге выясняется, что лучше тепло по справедливому тарифу, нежели отсутствие тепла по низкому тарифу, поэтому переоценка происходит", — добавил Нурмаганбетов.

Замглавы Минэнерго также спросили, действительно ли в Казахстане так хорошо подготовились к отопительному сезону, как об этом докладывает ведомство.

На прошлой неделе в Минэнерго сообщали, в каких регионах уже включено отопление.

Отопительный сезон стартовал в Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Сегодня, 10 октября, стало известно, что отопление начали подключать в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040408-defitsit-tepla-mozhet-nastupit-v-pavlodare-i-petropavlovske-zayavili-v-minenergo/

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