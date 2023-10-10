Отопление начали подключать в Алматы
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Социальные объекты поэтапно начали подключать к отоплению в Алматы - первыми тепло получат школы, детсады, больницы и поликлиники, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "АлТС".
"Учреждения медицины, образования и иные социальные объекты будут поэтапно подключены к центральному отоплению, начиная с 10 октября, с дальнейшим подключением потребителей тепловой энергии", - пояснили в пресс-службе.
Такое решение принято с учетом специфики работы этих организаций, требующих обеспечить условия повышенной комфортности.
Как пояснили в компании, дата начала нового отопительного сезона определяется, исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды - отопительный период начинается с учетом температурного режима.
Подключение потребителей к теплоснабжению проходит в следующей очередности:
- детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения:
- жилые здания, общежития, гостиницы;
- административные здания, учебные заведения, театры;
- прочие здания.
Отметим, ранее в компании "АлТС" отмечали, что правилами подготовки и прохождения отопительного сезона Алматы предусмотрено поэтапное подключение объектов - оно начинается при достижении устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти суток.
Напомним, согласно прогнозу синоптиков, в Алматы к концу этой недели ожидается ухудшение погоды - прогнозируется дождь и похолодание до среднесуточной температуры +9...+11 градусов.
В южной части Казахстана в ближайшие дни также пообещали усиление ветра, в некоторых районах - осадки. Помимо этого, в ряде областей нашей страны с 10 по 12 октября прогнозируется снег, а на севере - гололед.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040363-otoplenie-nachali-podklyuchat-v-almaty/