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Отопление начали подключать в Алматы

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Женщина греется у батареи
Батареи. Иллюстративное фото: SBenitez / Getty Images

Социальные объекты поэтапно начали подключать к отоплению в Алматы - первыми тепло получат школы, детсады, больницы и поликлиники, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "АлТС".

"Учреждения медицины, образования и иные социальные объекты будут поэтапно подключены к центральному отоплению, начиная с 10 октября, с дальнейшим подключением потребителей тепловой энергии", - пояснили в пресс-службе.

Такое решение принято с учетом специфики работы этих организаций, требующих обеспечить условия повышенной комфортности.

Как пояснили в компании, дата начала нового отопительного сезона определяется, исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды - отопительный период начинается с учетом температурного режима.

Подключение потребителей к теплоснабжению проходит в следующей очередности:

  • детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения:
  • жилые здания, общежития, гостиницы;
  • административные здания, учебные заведения, театры;
  • прочие здания.

Отметим, ранее в компании "АлТС" отмечали, что правилами подготовки и прохождения отопительного сезона Алматы предусмотрено поэтапное подключение объектов - оно начинается при достижении устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти суток.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, в Алматы к концу этой недели ожидается ухудшение погоды - прогнозируется дождь и похолодание до среднесуточной температуры +9...+11 градусов.

В южной части Казахстана в ближайшие дни также пообещали усиление ветра, в некоторых районах - осадки. Помимо этого, в ряде областей нашей страны с 10 по 12 октября прогнозируется снег, а на севере - гололед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040363-otoplenie-nachali-podklyuchat-v-almaty/

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