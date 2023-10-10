Отопление начали подключать в Алматы

Социальные объекты поэтапно начали подключать к отоплению в Алматы - первыми тепло получат школы, детсады, больницы и поликлиники, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "АлТС".

"Учреждения медицины, образования и иные социальные объекты будут поэтапно подключены к центральному отоплению, начиная с 10 октября, с дальнейшим подключением потребителей тепловой энергии", - пояснили в пресс-службе.

Такое решение принято с учетом специфики работы этих организаций, требующих обеспечить условия повышенной комфортности.

Как пояснили в компании, дата начала нового отопительного сезона определяется, исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды - отопительный период начинается с учетом температурного режима.

Подключение потребителей к теплоснабжению проходит в следующей очередности:

детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения:

жилые здания, общежития, гостиницы;

административные здания, учебные заведения, театры;

прочие здания.

Отметим, ранее в компании "АлТС" отмечали, что правилами подготовки и прохождения отопительного сезона Алматы предусмотрено поэтапное подключение объектов - оно начинается при достижении устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти суток.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, в Алматы к концу этой недели ожидается ухудшение погоды - прогнозируется дождь и похолодание до среднесуточной температуры +9...+11 градусов.

В южной части Казахстана в ближайшие дни также пообещали усиление ветра, в некоторых районах - осадки. Помимо этого, в ряде областей нашей страны с 10 по 12 октября прогнозируется снег, а на севере - гололед.