"Готовы ответить перед населением": глава Минэнерго о подготовленности Казахстана к холодам

Глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев сегодня в мажилисе рассказал о готовности страны к отопительному сезону, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как вы знаете, сегодня озвучены суммы. Порядка 55 млрд тенге выделено из республиканского и местных бюджетов. Из них только на объекты теплоэнергетики – 37,1 млрд тенге.

По Карагандинскому энергоузлу – да, действительно, есть определенные проблемы. В частности, вот по ТЭЦ-2 "АрселорМиттал Темиртау". То есть мы всегда ее относили к проблемным объектам. Уже в работе четыре котла, две турбины. Есть отставание по четвертому котлу. По факту ожидается 30 ноября завершение", – добавил он.

Между тем, по его словам, отопительный сезон по данной ТЭЦ стартовал 30 сентября. На сегодня 80% потребителей уже подключены к теплу.

"Что касается персональной ответственности – да, чувствуем персональную ответственность. Готовы по всем вопросам ответить и перед депутатским корпусом, и перед населением Казахстана", – резюмировал глава Минэнерго.

Напомним, на прошлой неделе в Минэнерго сообщали, в каких регионах уже включено отопление.

Отопительный сезон стартовал в Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Также в Минэнерго назвали сроки подключения к отоплению социальных объектов в других регионах:

Алматы, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская области, а также области Абай и Жетісу – 15 октября;

15 октября; Шымкент – 20 октября;

20 октября; Туркестанская область – 25 октября.

Также министр энергетики Алмасадам Саткалиев говорил, что по некоторым городам все же есть отставания, но это критически не влияет на начало отопительного сезона.

Вчера сообщалось, что социальные объекты поэтапно начали подключать к отоплению в Алматы – первыми тепло получат школы, детсады, больницы и поликлиники.

Накануне замглавы Минэнерго дал свою оценку касательно подготовки к отопительному сезону.

"Сказать, что какой-то коллапс происходит, и у нас проблемы с отоплением, когда еще зима не началась – я точно с этим не могу согласиться. Я считаю, что подготовка к зиме, как и в прошлый раз докладывали на заседании правительства, гораздо лучше прошла. И я думаю, что все должно пройти штатно, тьфу-тьфу-тьфу", – заявил вице-министр энергетики.