"Были прецеденты, когда оскорбляли флаг, матерились": Балаева о поведении казахстанских артистов

Глава Министерства культуры и информации сегодня на брифинге в правительстве высказалась о культуре сцены в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Аида Балаева сообщила, что поведение на сцене зависит от внутренней культуры каждого артиста.

"Артист, если выходит на сцену, должен с уважением относиться к своей аудитории, зрителям. Конечно, тот факт, что за рулем (в состоянии алкогольного опьянения - прим. ред.), у нас были прецеденты, когда оскорбляли флаг, матерились - здесь предусмотрена административная ответственность", - указала министр.

При этом она заявила, что в Казахстане нет тенденции увеличения количества таких случаев.

"Я знаю, что каждый артист или группа с уважением относятся и дорожит своим зрителем, поскольку от этого зависит длинным или не длинным (будет - прим. ред.) путь в его карьере", - резюмировала министр.

Отметим, что в Казахстане еще в 2020 году рассматривали закон, запрещающий казахстанским артистам выходить пьяными на сцену и материться.

Напомним, в 2022 году неприятный инцидент произошел на концерте группы "Ирина Кайратовна" и рэпера Shiza. Последний вышел на сцену с казахстанским флагом в руках и нецензурно выругался, после чего один из участников группы "Ирина Кайратовна" начал смеяться и громко кричать. Скандал прокомментировал Даурен Абаев, который на тот момент занимал пост главы Минкульта.

Весной этого года в центре скандала оказался Кайрат Нуртас - певец, сидя на заднем сиденье автомобиля, проехал по центральной площади Талдыкоргана и сам снимал нарушение на камеру. Водителя артиста наказали за это.

А летом этого года стало известно о задержании Торегали Тореали в наркотическом опьянении в Алматы. Исполнителя арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

16 июня стало известно, что в его отношении завели уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 378 УК РК "Оскорбление представителя власти". Позже казахстанский певец получил еще трое суток ареста. А потом артиста снова наказали – он получил 15 суток еще за два нарушения.

В середине июля Торегали Тореали выпустили на свободу. А в конце сентября Турксибский районный суд в Алматы вынес приговор по инциденту с полицией – его привлекли к общественным работам.