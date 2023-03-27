Водителя Кайрата Нуртаса наказали после скандального видео

Кайрат Нуртас. Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.7282

В социальных сетях появилось скандальное видео, как машина вместе с известным казахстанским певцом Кайратом Нуртасом проезжает по центральной площади Талдыкоргана, несмотря на запрет. Ролик прокомментировали в ДП Жетысуской области, передает корреспондент NUR.KZ.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как певец, сидя на заднем сиденье автомобиля, проезжает по центральной площади Талдыкоргана и сам снимает нарушение на камеру.

Пользователи осудили поведение водителя звезды.

"Правила ПДД и законы только для обычных людей, получается?", "Кайрат не Кайрат, закон есть закон", "Понты и крутость проявляются не в нарушении ПДД, а в милосердии к окружающим", "Штраф ему", - пишут комментаторы.

В ДП Жетысуской области подтвердили, что водитель Mercedes-Benz действительно допустил в Талдыкоргане нарушение ПДД (Движение запрещено).

"В ходе розыскных мероприятий 45-летний водитель машины был задержан на территории Алматы и привлечен к административной ответственности по ст.601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками)", - отметили в ведомстве.

Здесь также выразили благодарность людям за проявление активной гражданской позиции, нетерпимость к правонарушениям и содействие органам правопорядка.

Согласно п.1 ст.601 КоАП РК несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет штраф в размере трех месячных расчетных показателей (10 350 тенге).

В соответствии с ПДД РК знак "Движение запрещено" применяется для запрещения движения всех транспортных средств на отдельных участках дорог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2014259-voditelya-kayrata-nurtasa-nakazali-posle-skandalnogo-video/