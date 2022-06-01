"Вопрос обсуждается": Абаев об инциденте с группой "Ирина Кайратовна"

Даурен Абаев. Фото: primeminister.kz

Глава Министерства культуры и спорта в кулуарах кабмина высказался о скандальном выступлении группы "Ирина Кайратовна", передает корреспондент NUR.KZ.

Даурен Абаев признал, что такие инциденты случаются.

"На самом деле, количество концертов измеряется тысячами. Такие инциденты имеют место, но не все ведь артисты выходят в таком, может быть странном, состоянии. Эту проблему мы хорошо знаем, мы ею занимаемся. Я думаю, что в ближайшее время мы дадим конкретные результаты, как и что будем делать в этом направлении", – сообщил он.

При этом на вопрос журналистов о том, какую ответственность могут понести певцы, он сообщил коротко: "Этот вопрос обсуждается".

Данный инцидент произошел на концерте группы "Ирина Кайратовна" и рэпера Shiza. Последний вышел на сцену с казахстанским флагом в руках и нецензурно выругался, после чего один из участников группы "Ирина Кайратовна" начал смеяться и громко кричать.

Как отметил позже госсекретарь Казахстана Ерлан Карин на своей , это могло произойти из-за употребления алкоголя на концерте.

Позже участник группы "Ирины Кайратовны" Азамат Маркленов публично извинился перед казахстанцами в видеообращении, которое было опубликовано в Instagram-аккаунте исполнителей.

Напомним, что в Казахстане еще в 2020 году рассматривали закон, запрещающий казахстанским артистам выходить пьяными на сцену и материться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1972039-vopros-obsuzhdaetsya-abaev-ob-intsidente-s-gruppoy-irina-kayratovna/